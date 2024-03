Google lancerait une version XL du Pixel 9 Pro : il y aura 3 modèles au total

Il y aura 3 Pixel 9 cette année ! Une nouvelle fuite révèle les détails des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL

Le prétendu design du Google Pixel 9

En début d’année, une fuite a révélé le design et certaines caractéristiques des Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Du moins, c’est ce que nous pensions. Ce que nous avions vu, en réalité, était le couple de fleurons que la société américaine prévoit de lancer finalement cette année, composé du Pixel 9 Pro et du Pixel 9 Pro XL, deux variantes de taille différentes d’une même série.

Maintenant, nous avons pu voir pour la première fois le véritable Pixel 9, le modèle le plus économique du trio de smartphones qui, sauf surprise, sera présenté en octobre de cette année.

Le Pixel 9 dévoile son design avec double caméra arrière et format compact

La fuite, provenant du portail 91Mobiles en collaboration avec le leakeur OnLeaks, montre le design du Google Pixel 9 à travers des rendus élaborés à partir des schémas de conception de l’appareil.

On peut voir comment son esthétique serait identique à celle des deux autres modèles que nous avons vus en début d’année, avec des bordures métalliques plates et un dos également dépourvu de courbes, avec le module de caméras disposé dans une « Camera Bar » très différente de celle que nous pouvons voir sur les Pixel 8 actuels.

On a également révélé que cet appareil disposerait d’un écran de 6,03 pouces en diagonale et seulement deux caméras à l’arrière, contrairement aux deux autres modèles. Il sera donc le modèle le plus économique et basique de la famille, destiné à remplacer le Pixel 8.

Quant à la série Pixel 9 Pro, elle sera déclinée en deux variantes : un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL, tous deux avec trois caméras à l’arrière et un design identique, dont la seule différence sera la taille, avec des écrans de 6,2 et 6,5 pouces respectivement.

On s’attend à ce que la famille Pixel 8 soit présentée par Google en octobre 2024, avant sa sortie sur le marché mondial.