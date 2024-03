Les pains perdus les plus « light » sans renoncer à la douceur que vous pouvez préparer avec votre friteuse à air Xiaomi

Atteignant déjà le Mercredi Saint, qui marque le milieu de la Semaine Sainte, cela fait déjà quelques semaines que les pâtisseries et les cafés de toute la France sont remplis du dessert obligatoire en ces jours-là : les torrijas. Un dessert gourmand et une bombe de sucre et de miel, en plus d’être extrêmement élaboré à réaliser. Mais, et si nous vous disions que vous pouvez avoir des torrijas prêtes en seulement une demi-heure ? Sérieusement, 30 minutes et c’est prêt.

Et en plus, avec une teneur calorique bien inférieure aux torrijas habituelles : zéro huile, zéro sucres raffinés mais un goût presque aussi sucré et une texture de pain moelleux. Avec la Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5, nous avons réussi à réaliser des torrijas juteuses et délicieuses. Nous-mêmes avons été stupéfaits du résultat.

Torrijas légères faites avec la friteuse à air de Xiaomi

Cependant, cela ne sera pas la seule recette que nous publierons sur les torrijas. Dans les prochains jours, nous présenterons une version traditionnelle, avec du pain élaboré à partir de la friteuse à air de Xiaomi elle-même – comme nous l’avons fait avec notre pizza – pour démontrer que le processus peut être entièrement réalisé à partir de cet appareil de cuisine presque magique. Mais bon, nous ne nous attardons pas plus longtemps, passons à la recette.

Ingrédients :

Pain de mie complet (une tranche de 2 cm)

500 ml de lait écrémé

2 œufs biologiques de taille L

250 ml d’eau + 100 ml de miel de fleurs, pour le sirop

1 branche de cannelle

1 cuillère à soupe de cannelle en poudre

Zeste d’1 citron et d’1 orange

200 g de panela

50 ml de sirop d’agave (si vous souhaitez qu’elles soient plus sucrées)

Une pincée de sel

Pain, lait, œuf et… du sucre ? Non, pas de sucre

Il convient de préciser que notre recette part d’un objectif clé : avoir des torrijas aussi simples, rapides et saines que possible à réaliser. Pour ce faire, nous éviterons les sucres raffinés et transformés, et nous nous tournerons directement vers la panela, qu’elle soit en bloc ou en poudre, pour obtenir la douceur essentielle. Nous ferons de même pour le sirop.

Pour le pain, bien que cela puisse être considéré comme une hérésie, nous utiliserons du pain 100% complet. Dans notre cas, nous avons opté pour un pain de campagne en tranches, légèrement plus minces qu’elles ne devraient l’être, mais assez moelleuses et satisfaisantes dans le résultat final.

Étape 1 : infuser le lait

Pour donner une touche caractéristique au lait, nous le ferons chauffer dans une casserole avec une branche de cannelle, le zeste d’un citron et d’une orange. Il est important de peler les agrumes sans prélever trop de partie « blanche », car cela peut les rendre aigres, et nous ne voulons que l’essence et les huiles du zeste.

Nous ferons bouillir le lait à feu moyen et en remuant régulièrement, à une température intermédiaire pendant 10 minutes. Il n’est pas nécessaire que le lait atteigne le point d’ébullition.

Étape 2 : le sirop

Le sirop est essentiel pour donner cette touche juteuse et brillante aux torrijas, en plus d’être un conservateur naturel. Comme nous voulons le laisser refroidir pour l’étape finale, nous le préparerons immédiatement après avoir fait bouillir le lait.

Normalement, on prépare un mélange composé à 50% d’eau et à 50% de sucre, en le faisant cuire à feu vif et en remuant jusqu’à ce qu’il épaississe suffisamment. Mais nous voulons des torrijas saines, nous avons donc opté pour du miel de fleurs local. Nos mesures ? 2 verres d’eau et 2 grandes cuillères de miel. Si vous voulez que le sirop soit plus sucré, vous pouvez utiliser du sirop d’agave ou un autre édulcorant naturel similaire.

Étape 3 : l’œuf et le pain

Pendant que le sirop et le lait terminent de cuire, nous battons les deux œufs dans un grand bol. Une fois prêts, nous verserons le lait dans un récipient lisse pour y tremper le pain.

Il est très important de bien imbiber le pain de lait tiède – jamais chaud – pendant quelques minutes, puis de l’imbiber d’œuf des deux côtés. Une fois prêtes, nous manipulerons chaque tranche avec précaution, les égoutterons légèrement et les mettrons dans la friteuse.

Nous recommandons également d’utiliser du papier sulfurisé – l’un des accessoires indispensables – pour éviter que les torrijas ne collent à la cuve de la friteuse. Il n’est pas nécessaire de préchauffer la friteuse à air ou de la programmer, bien que vous puissiez le faire depuis Xiaomi Home. Notre réglage manuel est le suivant :

Temps de cuisson : 15 minutes . Après les 10 premières minutes, retournez chaque torrija. Ouvrez le panier – la friteuse s’arrêtera automatiquement – et retournez-les délicatement jusqu’à ce que le pain soit doré des deux côtés.

. Après les 10 premières minutes, retournez chaque torrija. Ouvrez le panier – la friteuse s’arrêtera automatiquement – et retournez-les délicatement jusqu’à ce que le pain soit doré des deux côtés. Température : 180ºC

Dans la friteuse, deux grandes tranches entrent parfaitement. Avec le gril, vous pouvez faire deux niveaux et préparer quatre torrijas par fournée, mais nous ne vous le recommandons pas, car celles du haut seront très sèches et celles du bas trop molles.

Étape 4 : trempez-les à nouveau !

Nous ferons maintenant un mélange homogène de panela et de cannelle en poudre. Si vous aimez beaucoup l’arôme de la cannelle, ajoutez trois cuillères à soupe de panela pour chaque cuillère de cannelle dans un plateau ; cependant, dans cette étape, sentez-vous libre d’ajuster les mesures selon votre préférence.

Avec le pain déjà cuit – sans une seule goutte d’huile, sans éclaboussures ni gouttes – il est maintenant temps de tremper les tranches dans le sirop, pendant deux minutes supplémentaires, puis de les enrober de notre mélange de panela et de cannelle. Ne lésinez pas sur cet enrobage, en l’appliquant des deux côtés et sur les bords. Utilisez le sirop restant pour le verser par-dessus, en décorant et en nappant toute la torrija.

Et voilà, il ne nous reste plus qu’à prendre quelques torrijas et à les dévorer. Vous pouvez les accompagner de fruits tels que des fraises, des myrtilles ou autres fruits de saison. La tradition veut que l’on attende jusqu’au lendemain pour que le pain repose, refroidisse et s’imbibe davantage des arômes et des saveurs, mais nous avons dit que nous les aurions prêtes en 30 minutes. Vous pouvez en refaire demain, n’est-ce pas ?