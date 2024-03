L’arnaqueur ayant fait perdre plus de 6 millions de dollars à Apple ira 4 ans en prison

Ils achetaient des répliques d’iPhone en Chine pour profiter de la garantie d’Apple et obtenir ainsi des pièces détachées originales

Plusieurs modèles d’iPhone récents

Zhiwei « Allen » Liao a été condamné à 51 mois de prison pour avoir perpétré une campagne d’escroqueries qui a coûté près de 6 millions de dollars à Apple. Si son nom ne vous dit rien, sachez qu’il est le principal responsable d’une fraude grâce à laquelle, lui-même et d’autres personnes, achetaient des répliques d’iPhone et d’iPad en Chine avec des numéros de série de produits originaux, mais qui ne fonctionnaient pas, et étaient ensuite emmenés dans des Apple Stores aux États-Unis pour obtenir des appareils de remplacement authentiques, qui étaient finalement renvoyés en Chine et mis en vente.

Ainsi, l’escroc et deux autres membres du groupe ont réussi à accumuler d’importantes fortunes, car des biens et de l’argent liquide d’une valeur de plus de 4 millions de dollars leur ont récemment été saisis.

Plusieurs années d’enquête qui se terminent par l’incarcération de l’escroc

Le FBI et le Département de police de San Diego ont été chargés de révéler l’affaire et de dévoiler la technique utilisée par les escrocs pour se procurer des appareils Apple authentiques qui étaient ensuite revendus.

Ils se tournaient tous vers le marché chinois pour obtenir des répliques exactes d’iPhone et d’iPad non fonctionnels. Ensuite, un numéro de série correspondant aux produits originaux vendus par Apple leur était attribué.

Pour mener à bien l’escroquerie, ils ont décidé d’engager des « centaines de personnes » dans tout le pays, à qui ils fournissaient les répliques contrefaites à apporter dans les Apple Store. Une fois là-bas, lorsque les employés d’Apple constataient que les appareils ne fonctionnaient pas et s’assuraient que le numéro de série correspondait à des produits couverts par la garantie, ils leur remettaient des appareils de remplacement authentiques.

Ces produits étaient finalement mis en vente sur le marché chinois. Curieusement, cette même technique a été utilisée dans une autre escroquerie commise par des étudiants universitaires américains, bien que dans ce cas, le montant de l’escroquerie n’était « que » d’un million de dollars.

Le complot était sophistiqué et dynamique, et impliquait des dispositifs contrefaits importés de Chine qui semblaient authentiques et étaient sous garantie. Zhiwei Liao gérait minutieusement les opérations et créait une cible mobile pour les forces de l’ordre en dirigeant l’expédition des produits Apple contrefaits et les bénéfices du crime vers différents complices, entreprises et membres de sa famille tout au long de l’intrigue. Les co-conspirateurs soutenaient ces efforts pour éviter l’application de la loi en échangeant les produits contrefaits en utilisant une variété de noms fictifs et d’adresses e-mail.

Au terme de plusieurs années d’enquête, tant Liao que les deux autres auteurs de la fraude seront condamnés à des peines de prison de 41 à 51 mois.