Les nouvelles expériences de Google vous permettent d’utiliser l’IA pour découvrir de nouvelles recettes ou mettre une bande-son à vos dessins

Food Mood et Musical Canvas sont les nouvelles expériences de Google qui utilisent l’intelligence artificielle pour stimuler votre créativité

L’interface de l’expérience Food Mood de Google

À travers sa plateforme Arts & Culture, Google a lancé aujourd’hui deux nouvelles expériences qui permettent d’utiliser l’intelligence artificielle à des fins créatives. D’une part, nous avons Food Mood, un outil qui promet de vous inspirer lorsque vous essayez de nouvelles recettes de cuisine ; d’autre part, Musical Canvas utilise le modèle d’IA MusicLM pour ajouter une bande son à vos dessins en temps réel.

Créez des recettes en fusionnant différentes cultures avec Food Mood

Food Mood est la première des expériences annoncées aujourd’hui par Google. Elle permet de choisir les critères d’une recette de cuisine (comme le type de plat ou le nombre de convives) et de sélectionner deux pays différents dans le monde. L’IA qui anime cet outil combinera les informations de la culture gastronomique des deux pays pour donner une recette unique.

En plus de vous donner la liste des ingrédients et les étapes de préparation, Food Mood générera également une image du plat en question en utilisant Gemini 1.0 Pro via Vertex AI.

De la musique générée à partir de vos dessins avec Musical Canvas

D’autre part, Musical Canvas est une expérience qui va encore plus loin en combinant Gemini 1.0 Pro via Vertex AI pour identifier le dessin réalisé par l’utilisateur. En fonction du type d’illustration réalisée à travers l’éditeur de dessin intégré à l’expérience, MusicLM sera utilisé pour générer une chanson.

« Vous pouvez même ajouter des effets visuels en utilisant des filtres pour affecter l’apparence visuelle et la réponse musicale, comme « Pixelate » pour une influence sonore de style 8 bits ou « Old Film » pour un effet vinyle. »

Les deux expériences peuvent être utilisées gratuitement via Google Arts & Culture. De plus, l’entreprise met à la disposition de tous de nombreux jeux et expériences, dont certains sont basés sur l’intelligence artificielle.