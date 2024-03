Si vous avez des problèmes avec le capteur de proximité de votre téléphone Xiaomi, cette application peut vous aider à le résoudre très facilement

Une des controverses qui persiste encore aujourd’hui dans de nombreux téléphones Xiaomi proposés dans son catalogue est l’erreur connue du capteur de proximité qui empêche son bon fonctionnement. La marque utilise depuis plusieurs années un capteur de proximité virtuel appelé AI INNER BEAUTY, mais celui-ci ne fonctionne pas vraiment comme on peut s’y attendre de ce type de composant.

Par conséquent, dans cet article, nous voulons partager avec vous une solution qui a fonctionné pour nous et qui consiste à réinitialiser ce capteur pour qu’il fonctionne correctement. Ce n’est pas une application magique, mais elle peut améliorer considérablement son fonctionnement lors de vos prochaines utilisations.

Comment réinitialiser le capteur de proximité d’un téléphone Xiaomi pour qu’il fonctionne correctement

Dans ce cas, pour suivre ce tutoriel, nous devrons utiliser l’application Proximity Sensor Reset. Cet outil est complètement gratuit et vous pouvez le télécharger directement depuis le Google Play Store. Malgré son esthétique qui nous rappelle plusieurs versions antérieures d’Android, il est en réalité assez efficace.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, l’interface de cette application est extrêmement simple, et il n’est pas nécessaire de connaître grand chose, il suffit de cliquer sur l’option « Fix It » pour commencer le tutoriel qui nous aidera à réinitialiser le capteur de proximité de notre appareil Xiaomi et à le faire fonctionner correctement à nouveau.



Comme vous pouvez le constater, les étapes à suivre sont assez simples et l’application vous indiquera si vous les réalisez correctement ou non depuis le bas de l’écran. Une fois que vous les avez terminées, l’outil vous demandera de redémarrer le téléphone pour que tous les changements puissent s’appliquer et le capteur de proximité du téléphone sera entièrement réinitialisé.