Motorola edge 50 Fusion: un milieu de gamme attrayant avec Snapdragon 6 Gen 1 qui arrivera sur le marché très bientôt

La présentation devrait avoir lieu en Inde le 3 avril prochain, bien que vous puissiez déjà le voir en détail

Voici le nouveau Motorola edge 50 Fusion, disponible en trois couleurs

Lenovo et Motorola sont de retour après nous avoir présenté la nouvelle gamme Moto G pour 2024, leur redonnant une partie de leur attrait d’antan. Cependant, cette fois-ci, nous ne vous apportons aucun nouveau téléphone. Du moins pas officiellement, bien que ce Motorola edge 50 Fusion semble être trop proche pour l’ignorer si nous tenons compte de l’importance et du détail des fuites publiées il y a quelques heures par nos collègues d’Android Headlines.

Nous avons ici le deuxième membre de la famille « edge 50 » de Motorola que nous connaissons avant une prochaine présentation, car il y a seulement quelques jours, le Motorola edge 50 Pro a également fuité, avec une approche beaucoup plus performante. Comme vous pouvez le voir, le design est assez similaire, conservant les lignes directrices des « edge 50 » qui, selon les marchés, changeront leur appellation pour X50.

Juste ici, nous vous présentons une vaste galerie de photos qui nous montre les trois finitions du Motorola edge 50 Fusion en détail… Dites-nous ce que vous en pensez !

Un milieu de gamme qui fera ses débuts en Inde le 3 avril prochain

Les informations fournies sont si détaillées que nous pouvons déjà confirmer que Motorola invite les médias asiatiques à une présentation en Inde le 3 avril prochain, nous comprenons donc que ce sera la date de présentation de l’edge 50 Fusion que nous avons entre les mains.

En réalité, on nous dit que le smartphone milieu de gamme de la famille « edge 50 » sera disponible d’abord en Chine et en Inde, puis arrivera plus tard en Europe et en Amérique du Nord, sans préciser pour le moment des dates estimées.

En ce qui concerne ses spécifications matérielles, il intégrera un écran pOLED incurvé de 6,7 pouces et une résolution FHD+, animé par une puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le nouveau Motorola edge 50 Fusion est un téléphone milieu de gamme très équilibré, avec des finitions de qualité et un prix estimé très attractif… Ils nous disent même qu’il arrivera en Europe !

La batterie aura une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 68 watts, des chiffres généreux pour un téléphone milieu de gamme, tandis que l’appareil photo principal atteindra une résolution de 50 mégapixels avec un capteur de grande qualité offrant une stabilisation optique. Il disposera également d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un capteur frontal de 32 MP installé dans un trou à l’écran.

La finition sera de qualité, avec du Gorilla Glass 5 de Corning et une certification IP68 sur ses trois variantes, Ballad Blue, Peacock Pink et Tidal Teal, la première ayant un dos en cuir synthétique tandis que les deux autres ont une texture au toucher.

En ce qui concerne les prix, les sources n’ont révélé que ce détail, bien qu’elles nous disent que le Motorola edge 50 Fusion sera vendu aux alentours de 300 dollars, plus ou moins.