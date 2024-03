Xiaomi lance de nouvelles télévisions Mini LED jusqu’à 75 pouces avec HyperOS

Le nouveau système d’exploitation de la société arrive également sur les écrans plus grands

La nouvelle série Xiaomi TV S Mini LED comprend des modèles de 55, 65 et 75 pouces

Si une marque de technologie avec laquelle nous pourrions passer des heures à explorer son catalogue existe, c’est Xiaomi, qui est également devenue sponsor officiel du Guide Michelin. Le fabricant chinois a entamé son parcours en 2011 avec le lancement de son premier smartphone, et depuis lors, il a élargi sa gamme de produits pour proposer toutes sortes d’appareils électroménagers, les téléviseurs intelligents étant une grande partie de son activité.

Actuellement, Xiaomi occupe la cinquième place en tant que plus grand fabricant de téléviseurs au monde, représentant 13,1% de la part de marché mondiale au troisième trimestre 2023, juste derrière Samsung et LG. La question est que la société asiatique vient de lancer sa nouvelle série Xiaomi TV S Mini LED, composée de trois tailles adaptées aux besoins de chaque utilisateur.

Voici le nouveau téléviseur Xiaomi TV S75 Mini LED

Nous connaissions déjà les modèles de 55 et 65 pouces, qui ont été présentés il y a quelques semaines, mais ils ont maintenant décidé de lancer un modèle encore plus grand : le Xiaomi TV S75 Mini LED. Cette impressionnante télévision de 75 pouces est le joyau de la couronne de la gamme, notamment parce qu’elle fonctionne avec le nouveau système d’exploitation de Xiaomi : HyperOS, basé sur Android, connu pour sa rapidité et son efficacité.

En termes d’écran, ce téléviseur offre une qualité visuelle supérieure grâce à Dolby Vision, ajoutée à tous les avantages des écrans OLED, ce qui se traduit par des panneaux avec des noirs profonds et des couleurs plus précises. Le téléviseur Xiaomi TV S75 Mini LED a une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité supérieure à 2 000 nits, garantissant une visualisation plus que remarquable.

En ce qui concerne le son, le fabricant s’est également engagé à offrir une atmosphère cinématographique aux spectateurs, comme le rapporte Gizmochina. Cela est essentiel pour que l’expérience de l’utilisateur soit totalement satisfaisante, et pour cela, ils ont combiné deux haut-parleurs de 25 W avec Dolby Atmos, élevant la qualité audio à un autre niveau.

Enfin, un point très favorable est les deux ports HDMI 2.1 intégrés dans le modèle de plus grande taille, qui, associés au Bluetooth et au WiFi 6, offrent une connectivité très complète. De plus, ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de profiter de fonctions de jeu de prochaine génération, telles que la faible latence, les fréquences de rafraîchissement élevées et la technologie VRR.

Xiaomi TV S Mini LED : prix et disponibilité

Actuellement, la nouvelle série de téléviseurs Xiaomi TV S Mini LED est déjà disponible en Chine, mais on s’attend à ce qu’elle arrive prochainement sur d’autres marchés où la société asiatique est également présente. Voici les prix de vente, qui varient en fonction de la taille :