Android Auto 11.6 arrive dans le monde entier : nouveautés et comment télécharger la dernière version

Android Auto reçoit une nouvelle mise à jour : la version 11.6 est déjà disponible en téléchargement sur tous les smartphones compatibles

L’interface de la dernière version d’Android Auto sur une voiture compatible

Quelques semaines après le lancement d’Android Auto 11.5, Google a publié une nouvelle mise à jour pour sa plateforme d’infodivertissement automobile. À partir d’aujourd’hui, Android Auto 11.6 est désormais disponible sur les smartphones compatibles et peut être téléchargé dans le monde entier via Google Play Store dans les prochaines heures.

Quels sont les changements apportés par Android Auto 11.6 ?

Comme d’habitude avec ce type de mise à jour, Google n’a pas publié la liste des changements officiels avec la nouvelle version. À la place, la société s’est contentée d’indiquer que cette version introduit « des améliorations de fonctionnement et des corrections d’erreurs ».

Cependant, nous savons qu’en plus des corrections, des travaux sont également en cours sur certaines fonctionnalités récemment annoncées, telles que le résumé des messages ou les suggestions de réponses intelligentes basées sur l’IA, annoncées par Google lors du MWC 2024.

Android Auto 11.6 introduit également de manière plus large l’indicateur montrant quelles applications peuvent uniquement être utilisées lorsque la voiture est garée, une fonctionnalité qui a commencé à être déployée avec la version précédente d’Android Auto et qui sera désormais accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Android Auto 11.6 est disponible en téléchargement sur Google Play Store sur des appareils Android du monde entier. Cependant, comme le déploiement est progressif, il se peut que cela prenne encore quelques heures avant d’être disponible pour tout le monde.

Heureusement, il existe un moyen de forcer la mise à jour. Le processus est simple, il suffit de télécharger en toute sécurité le fichier exécutable APK de Android Auto 11.6 via une boutique alternative à Google Play Store comme APKMirror. Une fois le fichier téléchargé, il suffit de l’installer sur l’appareil avant de connecter le téléphone à la voiture pour utiliser Android Auto.