Comment présenter la déclaration de revenus 2023 en ligne avec un téléphone portable

Apprenez à présenter la Déclaration des Revenus 2023 depuis votre téléphone portable étape par étape et facilement.

La campagne de déclaration des revenus 2023 commence le 3 avril 2024

Le mercredi 3 avril 2024, la campagne de la Déclaration des Revenus 2023 commence, et comme cela se produit depuis quelques années déjà, il est possible de présenter la déclaration des revenus en ligne depuis un téléphone portable. Ceci est rendu possible grâce à l’application de l’Agence Tributaire lancée il y a quelques années déjà, qui est actuellement entièrement renouvelée et permet d’effectuer différentes démarches depuis n’importe quel téléphone portable Android ou iPhone en quelques étapes simples, y compris la présentation du brouillon de la déclaration des revenus.

De même, l’Agence Tributaire met à la disposition de tous un site web à partir duquel il est possible de présenter la déclaration des revenus depuis un téléphone portable ou un ordinateur, sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit sur notre smartphone.

Dans ce guide, nous allons vous expliquer les étapes pour pouvoir faire le brouillon et présenter la déclaration de cette année directement depuis votre téléphone portable, mais d’abord, nous allons éclaircir certains doutes à ce sujet que la plupart d’entre nous ont eu à un moment donné lors de cette démarche.

Suis-je obligé de présenter la déclaration des revenus ?

Malgré le fait que toute personne physique contribuable peut demander le brouillon de la déclaration, et choisir de la présenter ou non, il existe des exceptions quant à qui est obligé de présenter la déclaration des revenus. Selon l’Agence Tributaire, tout contribuable doit présenter la déclaration, sauf ceux qui remplissent les conditions suivantes :

1) Ceux qui ont un revenu du travail personnel égal ou inférieur à 22 000 euros par an:

Lorsque celui-ci provient d’un seul employeur.

Lorsqu’il provient de plusieurs employeurs, à condition que la somme des deuxièmes et des employeurs suivants – par ordre d’importance – ne dépasse pas 1 500 euros au total.

Lorsque ces revenus du travail consistent en des prestations passives telles que des pensions de sécurité sociale, des assurances collectives, etc., à condition que la détermination du taux de retenue applicable ait été faite conformément à la procédure spéciale réglementairement établie.

2) Ceux qui ont un revenu du travail personnel égal ou inférieur à 12 643 euros par an:

Lorsque les revenus du travail proviennent de plus d’un employeur et que la somme des montants perçus du deuxième et des autres – par ordre d’importance – dépasse 1 500 euros par an.

Lorsqu’il y a perception de pensions compensatoires du conjoint ou d’annuités alimentaires non exemptées.

Lorsque le payeur des revenus du travail n’est pas tenu de retenir.

Lorsque des revenus complets du travail soumis à un taux fixe de retenue sont perçus.

Dates et délais de la déclaration des revenus 2023

À partir du mercredi 3 avril, tous les contribuables peuvent présenter la déclaration des revenus depuis leur téléphone portable ou via le site web de l’Agence Tributaire. La date limite de présentation est le 30 juin. Les autres dates importantes peuvent être consultées sur le site officiel de l’AEAT.

De quoi ai-je besoin pour pouvoir faire le brouillon en ligne ou depuis mon téléphone portable ?

Avant de procéder à faire le brouillon de la présentation, il sera nécessaire de disposer d’une méthode d’accès à la démarche. Il existe trois façons de présenter sa déclaration en ligne, que ce soit via le certificat ou DNI électronique, le numéro de référence ou le système Cl@ve PIN.

Certificat ou DNI Électronique

Si vous disposez déjà d’un certificat ou DNI électronique, ce sera probablement la méthode la plus pratique pour accéder à la démarche. Si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez obtenir votre certificat électronique en suivant la procédure détaillée sur le site web de l’Agence Tributaire, ou bien obtenir le DNI électronique via la Sede Electrónica.

Cl@ve

D’autre part, le système d’authentification Cl@ve est une méthode destinée à effectuer des démarches en ligne, qui offre un PIN avec une validité limitée dans le temps, qui peut être renouvelé chaque fois que nécessaire, par exemple via l’application pour Android ou par SMs.

Si vous n’avez pas encore accès au système Cl@ve, vous aurez besoin d’une lettre d’enregistrement, qui comprend la procédure à suivre pour pouvoir accéder au système Cl@ve. L’envoi de la lettre est gratuit et devrait prendre entre deux ou trois jours. Cependant, toutes les informations à ce sujet sont disponibles sur le site web de la plateforme.

Une fois que vous avez votre lettre et que vous avez terminé le processus d’enregistrement, vous pouvez maintenant obtenir votre PIN temporaire pour accéder à faire votre brouillon, via l’application pour Android Cl@ve PIN ou par un SMs qui sera envoyé au numéro de téléphone que vous avez enregistré.

Numéro de référence

Enfin, si vous avez déjà fait une déclaration les années précédentes, vous pouvez accéder à la démarche du brouillon 2023 via un numéro de référence, situé dans la case 450 de la déclaration de l’année précédente. Tous les détails sur ce type d’accès sont disponibles sur le site web de l’Agence Tributaire. De plus, vous pouvez consulter le numéro de référence de la déclaration précédente via l’application de l’Agence Tributaire pour les téléphones portables Android et iPhone.

Avant de présenter la déclaration, attention aux arnaques

Maintenant que vous remplissez toutes les conditions pour pouvoir présenter votre déclaration, il est temps de prendre du recul et de bien tenir compte des dangers potentiels que peut représenter la réalisation de la déclaration depuis votre téléphone portable.

⚠️ Attention ! Il circule un #phishing 💸 faux courriel qui usurpe l’identité de l’Agence Tributaire elle-même et informe d’un remboursement économique supposé #Rentahttps://t.co/U7aogJ1Ndv pic.twitter.com/guUUk7tYLF — Policía Nacional (@policia) 13 mars 2018

Depuis quelques années déjà, l’Agence Tributaire elle-même avertit sur son site web que, les jours précédant le début de la campagne, certaines menaces apparaissent qui pourraient mettre en danger les contribuables avec des attaques de phishing ou d’usurpation d’identité. Pour se protéger, il est recommandé de garder à l’esprit ce qui suit:

L’Agence Tributaire ne demande jamais par courrier électronique d’informations confidentielles, économiques ou personnelles, ni de numéros de compte, ni de numéros de carte des contribuables.

Il est conseillé de se méfier de toute communication qui demande des informations confidentielles, économiques ou personnelles ou qui inclut un lien ne renvoyant pas à son site web ou à sa Sede electrónica.

Il est recommandé de consulter l’Avertissement de Sécurité de la Sede Electrónica, où les différentes tentatives de fraude sont signalées.

Comment faire le brouillon et présenter la déclaration 2023 depuis le téléphone portable

Le processus de présentation de la déclaration peut être effectué soit depuis le site web de l’Agence Tributaire, soit depuis l’application pour téléphones portables, disponible sur Android et iOS.

Une fois téléchargée et installée, vous devrez accepter la politique de confidentialité, puis commencer. Suivez ces étapes :

Identifiez-vous dans l’application de l’Agence Tributaire en utilisant l’une des trois méthodes mentionnées précédemment : référence, code PIN ou certificat électronique. Une fois identifié, appuyez sur « Renta 2023 ». Ici, on vous demandera de confirmer vos données (ce sont les données que l’Agence Tributaire a sur vous pour pouvoir procéder). Si elles sont correctes, appuyez sur « confirmer », sinon, appuyez sur « modifier ». Ensuite, continuez. Maintenant, vous verrez un écran avec différentes options, y compris le traitement du brouillon/déclaration. Appuyez sur cette option et vous pourrez procéder à la préparation de votre déclaration.

Toutes les informations fiscales connues de l’administration fiscale seront déjà remplies dans la déclaration, mais attention, elles ne sont pas forcément correctes, ni toutes nécessaires. À ce stade, deux situations peuvent se présenter :

Le brouillon est correct : Vous avez vérifié que toutes les données sont correctes et qu’aucune autre information n’est nécessaire. Par conséquent, vous pourrez présenter la déclaration en un clic. Cette option est limitée à tous ceux qui n’ont pas besoin de modifier les données. Il manque des données ou elles sont incorrectes : Vous devrez modifier manuellement le brouillon de la déclaration, que ce soit pour modifier une donnée incorrecte ou pour en ajouter une nouvelle, et donc il ne sera pas possible d’effectuer le processus en un clic. Dans ce cas, il faudra sélectionner l’option « modifier la déclaration » dans la section « Renta 2023 ». L’application nous dirigera vers le programme Renta WEB, où il sera nécessaire de corriger toutes les données nécessitant une correction. N’oubliez pas que vous pouvez télécharger vos informations fiscales à tout moment.

Quelle que soit votre situation particulière, une fois le brouillon terminé, avec toutes les bonnes données – rappelez-vous que le contribuable est responsable de corriger les informations erronées – il faudra cliquer sur « Présenter la Déclaration » dans la section « Renta 2023 ». Si tout s’est bien passé, un avis comme celui de l’image ci-dessous fourni par l’Agence Tributaire apparaîtra, avec le code de vérification sécurisé – CSV – certifiant la validité de la déclaration.

Comment savoir si ma déclaration me fait payer ou si j’ai droit à un remboursement ?

Le moment clé de la déclaration arrive, dois-je payer à l’administration fiscale ou vais-je recevoir le montant indiqué dans la dernière case ? Il y a une certaine confusion à cet égard, mais la chose la plus simple est de se rappeler que si le résultat de la déclaration est négatif, ce sera l’Agence qui vous versera l’argent sur le compte bancaire que vous avez indiqué dans la déclaration.

En revanche, si le montant qui apparaît dans le résultat est positif, vous devrez payer, bien que ce soit peut-être le moment de revoir les exceptions mentionnées dans l’un des paragraphes précédents, car vous pourriez ne pas être obligé de faire la déclaration.

Enfin, il convient de mentionner que, tant depuis l’application que depuis le site web, il est possible de suivre à tout moment l’état de la démarche de la déclaration, ainsi que de configurer des notifications pour être informé de tout changement ou problème éventuel pouvant survenir pendant le processus.