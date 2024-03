Google Chrome sera mieux sur votre PC Windows grâce à cette amélioration

Maintenant, Google Chrome aura meilleure allure sur votre ordinateur Windows

Microsoft aidera Google Chrome à avoir meilleure allure sur votre ordinateur Windows

Google Chrome, le navigateur populaire développé par Google, s’apprête à recevoir une mise à jour qui promet d’améliorer significativement ses performances et son apparence sur les appareils Windows. Cette nouveauté arrivera sur tous les appareils utilisant le système d’exploitation Microsoft et qui utilisent Google Chrome comme navigateur afin d’améliorer l’expérience.

Une des principales critiques adressées à Google Chrome concerne sa représentation du texte. Les plaintes existent depuis 2015, mais tout indique que cette situation prendra fin grâce à la nouveauté qui sera implémentée dans Chrome grâce à la collaboration avec Microsoft.

Google Chrome changera sur Windows : il aura maintenant meilleure allure

Alors que cela semble être une nouveauté totalement nouvelle, la réalité est que Chrome implémentera quelque chose qui existe déjà dans Edge. Les développeurs de Redmond ont amélioré la représentation du texte dans leur navigateur, offrant aux utilisateurs une amélioration de la façon dont le texte est reproduit sur l’écran des ordinateurs.

Tous les changements apportés à Microsoft Edge peuvent être vus dans la publication faite sur le blog officiel du navigateur. Ces exemples servent à comprendre les changements qui arriveront sur Google Chrome et qui s’inspirent directement des améliorations d’Edge.

Jusqu’à présent, Chrome utilisait Skia pour la reproduction du texte, ce qui impliquait l’utilisation de valeurs codées fixes pour le contraste et le gamma lors du rendu du texte. La méthode est fonctionnelle, mais désuète et bien sûr, elle n’est pas la plus adaptée dans un secteur aussi en évolution.

La nouveauté vient de la technologie ‘ClearType’ de Microsoft, qui est utilisée sur Windows pour améliorer le rendu sur les écrans et faire en sorte que le texte ressemble à ce qui peut être trouvé sur du papier. Quels seront les changements grâce à cette technologie ?

D’après ce qui a pu être observé grâce à Neowin, les améliorations apportées au rendu du texte se traduisent par des ajustements de contraste et de correction gamma qui facilitent la lecture sur n’importe quel type de page.

Les changements sont en cours d’implémentation, avec Kurt Catti-Schmidt comme principal moteur de cette amélioration de Chrome pour Windows. Le développeur travaillant pour Microsoft a pris une part importante dans tout ce qui est nécessaire pour les processeurs basés sur Chromium.

Il ne reste plus qu’à attendre que la nouveauté arrive sur les appareils, et en effet, elle s’activera automatiquement. La seule condition est d’avoir la dernière version de Google Chrome pour les ordinateurs Windows, peu importe s’il s’agit de Windows 10 ou de Windows 11.