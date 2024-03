Samsung confirme la date de lancement de One UI 6.1 sur les Galaxy S23

Une récente notification envoyée par Samsung à ses utilisateurs en Chine révèle que la mise à jour vers One UI 6.1 arrivera sur les Galaxy S23 le 28 mars prochain

La série complète des Galaxy S23 recevra la mise à jour vers One UI 6.1 dans quelques jours

Il y a un mois, nous vous avons informé que Samsung allait apporter One UI 6.1, la dernière version de sa surcouche Android, qui a fait ses débuts sur les Galaxy S24, à sa génération précédente de fleurons, composée de trois terminaux : les Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra.

Eh bien, maintenant, la marque coréenne elle-même vient de confirmer que l’arrivée de One UI 6.1 sur les Samsung Galaxy S23 est imminente.

Les Samsung Galaxy S23 recevront One UI 6.1 le 28 mars

Comme nous l’indique le média spécialisé SamMobile, il y a une semaine, Samsung Korea a révélé que la sortie de One UI 6.1 sur les Samsung Galaxy S23 aurait lieu le 28 mars prochain et maintenant, ce week-end, la marque coréenne a envoyé des notifications aux propriétaires des terminaux mentionnés en Chine, confirmant que ce sera la date choisie par Samsung pour lancer la version la plus récente de One UI sur ses fleurons de 2023.

De plus, Samsung Korea a confirmé que la mise à jour vers One UI 6.1 avec Android 14 arrivera sur tous les terminaux de la famille Galaxy S23, y compris le dernier fleuron abordable de la marque à ce jour, le Samsung Galaxy S23 FE.

Grâce à cette mise à jour vers One UI 6.1, les smartphones de la famille Galaxy S23 recevront Galaxy AI, l’ensemble de fonctions d’intelligence artificielle qui ont été introduites avec les Galaxy S24, parmi lesquelles nous devons souligner Circle To Search, une fonctionnalité qui vous permet d’obtenir des résultats de recherche précis et complets simplement en entourant d’un cercle l’objet dont vous souhaitez recevoir des informations, Live Translate, une fonction de traduction en temps réel grâce à laquelle vous pourrez effectuer des traductions vocales et textuelles pendant un appel téléphonique, Chat Assist, une fonctionnalité qui vous permettra d’ajuster le ton des messages et de traduire n’importe quel texte en 13 langues différentes, Interpreter, une option qui vous permet d’engager des conversations spontanées avec des personnes d’autres pays en générant des traductions en temps réel, et Generative Edit et Edit Suggestion, deux fonctions d’édition d’images et de vidéos avec lesquelles vous pouvez supprimer des objets des photos, les redimensionner à l’intérieur de la photographie et choisir le meilleur cadre dans les vidéos au ralenti pour capturer l’instant précis que vous souhaitez immortaliser.