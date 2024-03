Vous pouvez compter sur Xiaomi même pour sauter à la corde avec son nouveau dispositif fitness : cordes à sauter intelligentes

A Xiaomi adore nous surprendre, et elle y parvient toujours. Parce que, honnêtement, qui aurait pensé qu’ils seraient capables de domotiser avec Bluetooth, batterie et même écran les cordes à sauter classiques de la salle de sport?

Et c’est exactement ce que fait la nouvelle corde à sauter de Xiaomi et Mijia, conçue non seulement pour mesurer vos valeurs corporelles, mais aussi pour faciliter le saut grâce à sa conception et à son poids. Ainsi, vous n’aurez pas à vous soucier de votre dos pendant le processus.

Xiaomi Mijia corde à sauter intelligente

Avec un joli design de couleur bourgogne, la corde à sauter intelligente Xiaomi Mijia est équipée d’un écran numérique à matrice de points caché. Le design sans bord est intégré à la poignée et les données de mouvement peuvent être consultées en un coup d’œil. Elle est équipée de roulements de précision à 360°, ce qui réduit les problèmes de sauts et de trébuchements.

La corde à sauter intelligente Xiaomi et Mijia est dotée de trois ensembles de capteurs Hall capables d’effectuer une surveillance multipoint à 360°, capturant précisément les sauts et utilisant un algorithme de comptage de précision développé en interne pour suivre l’état des mouvements et filtrer avec précision les sauts non valides.

Une corde à sauter intelligente pour jouer à la corde

La corde prend en charge les modes filaire et sans fil:

Le mode sans fil procure une sensation de saut réel facilitant ainsi le processus pour éviter de trébucher

Le saut à la corde brûle plus de graisse.



De plus, les utilisateurs peuvent également personnaliser les modes d’entraînement pour développer un rythme d’entraînement plus adapté à leurs besoins. Cette corde à sauter intelligente est équipée de Bluetooth 5.0 et prend en charge la recharge de type C, offrant une autonomie allant jusqu’à 20 jours d’utilisation avec une seule charge. Nous aimerions vraiment que Xiaomi les apporte en France car elles ne coûtent que 99 yuans en Chine, soit environ 13 euros.

Via | Mi.com Global