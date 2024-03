Voici le montant incroyable auquel une carte de visite de Steve Jobs a été vendue aux enchères

La carte de visite de Steve Jobs a finalement été vendue pour 181 183 dollars. Cette carte a plusieurs détails qui la rendent spéciale

Une carte de visite de Steve Jobs a été vendue pour 181 183 dollars

Ce n’est pas la première fois que nous voyons des personnes prêtes à payer des sommes d’argent considérables pour un objet lié à Apple ou à Steve Jobs, comme ce chèque avec lequel une facture de téléphone a été payée. Une carte de visite de Steve Jobs a été vendue pour plus de 180 000 dollars lors d’une vente aux enchères. Ce produit montrait déjà son potentiel, car la semaine dernière, les offres dépassaient les 50 000 dollars.

Selon l’organisateur de la vente aux enchères lui-même, une carte de visite de Steve Jobs a finalement été vendue pour 181 183 dollars. Cette carte a plusieurs détails qui la rendent spéciale.

La nostalgie dans le monde d’Apple a également un prix élevé

La carte de visite date de 1983 et a été authentifiée par le célèbre service de classement de souvenirs PSA. Elle présente l’ancien logo à six couleurs d’Apple et liste l’ancienne adresse de l’entreprise, 10495 Bandley Drive, à Cupertino, en Californie. Sur la carte, Jobs est mentionné en tant que Président du Conseil d’Administration d’Apple.

La société de vente aux enchères indique également que cette carte de visite est la carte signée la plus vendue à un prix élevé, établissant ainsi un nouveau record, tout comme certains iPhone originaux non ouverts ou certains chèques signés par le co-fondateur d’Apple.

Steve Jobs est décédé en 2011 à l’âge de 56 ans. Tout au long de sa carrière, il s’est montré réticent à signer des autographes, ce qui fait que les articles portant sa signature se vendent souvent pour des sommes considérables, comme cette carte de visite ou les chèques mentionnés. À titre d’anecdote liée à son refus de signer des autographes, il a répondu une fois à une lettre en avouant son refus de signer des autographes avec sa signature, que cela était en soi une signature. Des curiosités peu connues, mais intéressantes à connaître.