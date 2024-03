Les interrupteurs intelligents d’éclairage que vous ne saviez pas que Xiaomi fabriquait également : je veux les changer dans ma maison pour ça.

Les interrupteurs et les prises de courant sont des éléments d’une maison auxquels on prête généralement peu d’attention jusqu’à ce qu’ils cessent de fonctionner. Mais après avoir découvert ceux de Xiaomi, nous n’avons plus besoin de l’excuse qu’ils sont cassés pour les remplacer par ces « smart switch ».

L’écosystème de Xiaomi comprend même des interrupteurs muraux intelligents, les Smart Switch Pro, disponibles sur le marché depuis l’année dernière et récemment mis à jour dans une version Pro que nous espérons voir en Europe. Parce que cet interrupteur est sans aucun doute une option aussi attrayante que bon marché si vous souhaitez ajouter un contrôle intelligent de l’éclairage à votre maison.

Xiaomi Smart Switch Pro

Avec un design minimaliste et tactile – fini le bruit du ‘clic’ de l’interrupteur -, le Xiaomi Smart Switch Pro dispose d’un panneau en verre AG de première qualité avec un revêtement AF externe. Le résultat est un interrupteur résistant aux rayures, aux empreintes digitales et même aux taches d’huile, bien supérieur aux interrupteurs traditionnels en plastique qui peuvent se salir et perdre en réactivité au fil du temps.

À l’intérieur, il dispose d’un design compatible avec un seul câble de phase et neutre, éliminant ainsi le besoin de se soucier des configurations de câblage existantes lors de l’installation. Cette caractéristique rend le remplacement des interrupteurs traditionnels facile, notamment dans les maisons anciennes qui peuvent ne pas avoir de câbles neutres.

Le Xiaomi Smart Switch Pro dispose d’une auto-vérification de l’IA et d’un mode adaptatif, et est fabriqué avec un matériau ignifuge V-0, offrant une résistance exceptionnelle au feu. Il est également doté de bornes en laiton plaqué or pour améliorer la stabilité de la connexion des circuits et réduire la consommation d’énergie. De plus, l’interrupteur coupe automatiquement l’alimentation lorsqu’il dépasse la puissance nominale (2200 W) ou atteint la limite de température, offrant ainsi une couche supplémentaire de protection.

Un interrupteur ignifuge qui se connecte à votre Xiaomi via HyperOS

Le Xiaomi Smart Switch Pro s’intègre parfaitement à l’application Mi Home via HyperOS Connect de Xiaomi, ce qui permet d’accéder à des fonctionnalités intelligentes. Les utilisateurs peuvent créer des scènes d’automatisation, contrôler les lumières à distance et même surveiller la consommation d’énergie en temps réel.

Une autre caractéristique intéressante est la capacité de transformer le Xiaomi Smart Switch Pro en un interrupteur sans fil : cette fonctionnalité logicielle, configurée via l’application Mi Home, permet aux utilisateurs de contrôler d’autres appareils intelligents de la maison tels que des aspirateurs ou des purificateurs d’air sans avoir besoin d’un câblage supplémentaire.

Avec un prix de 129 yuans, environ 16,51 euros au taux de change actuel, l’interrupteur Xiaomi ne semble pas prêt à quitter la Chine prochainement, mais les surprises sont toujours possibles.

Source : Gizmochina