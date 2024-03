Le nouveau realme GT Neo6 SE sera le téléphone mobile avec l’écran le plus lumineux du marché

realme vient de confirmer via Weibo que le nouveau realme GT Neo6 SE disposera d’un écran OLED LTPO 8T avec une résolution de 1,5K et une luminosité maximale allant jusqu’à 6000 nits

Le successeur du realme GT Neo6 SE dévoile l’une de ses principales caractéristiques : un écran OLED avec le niveau de luminosité le plus élevé jamais vu sur un smartphone

Après avoir récemment lancé en France la nouvelle série realme 12 Pro, composée du realme 12 Pro 5G et du realme 12 Pro+ 5G, la jeune société chinoise peaufine les détails pour le lancement de son nouvel appareil haut de gamme abordable, le realme GT Neo 6 SE, dont certains détails ont déjà été révélés.

À tel point que realme a officiellement confirmé que le realme GT Neo 6 SE deviendra le téléphone avec l’écran le plus lumineux du marché.

Voici tout ce que nous savons sur le realme GT Neo 6 SE

Récemment, realme a publié un article sur le réseau social chinois Weibo, révélant que le nouveau realme GT Neo 6 SE sera équipé d’un écran OLED LTPO 8T avec une résolution de 1,5K et une luminosité maximale allant jusqu’à 6 000 nits.

Ainsi, ce nouveau smartphone haut de gamme abordable de realme détiendra le titre du téléphone avec l’écran le plus lumineux du marché, dépassant les 4 500 nits des OnePlus 12 et realme GT5 Pro ainsi que les 5 000 nits du HONOR Magic6 Pro.

Par ailleurs, la marque chinoise a expliqué que la luminosité maximale globale de l’écran du realme GT Neo 6 SE atteint 1 600 nits, que la luminosité maximale manuelle est de 1 000 nits et que la luminosité minimale est personnalisable.

De plus, realme a également confirmé que l’écran du realme GT Neo 6 SE disposera d’un taux de rafraîchissement variable allant de 0,5 à 120 Hz, d’une gamme de couleurs 100% DCI-P3, d’un rapport écran-corps extrêmement élevé de 94,2%, d’une atténuation PWM de 2160 Hz et de la protection oculaire Green Field Al, qui utilise une technologie de détection active de la fatigue visuelle pour détecter automatiquement le niveau de fatigue visuelle lors de la visualisation de vidéos et de la lecture de livres, ajustant ainsi les solutions de protection oculaire pour réduire la fatigue oculaire.

En ce qui concerne les autres caractéristiques du realme GT Neo 6 SE, tout semble indiquer qu’il sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 et d’une grande batterie de 5 500 mAh avec une charge ultra-rapide de 100 W.