Astuce pour personnaliser au maximum l’écran de verrouillage de votre téléphone Xiaomi : changer le design de l’horloge est aussi facile que ça

Le design de l’écran de verrouillage a radicalement changé avec l’introduction du nouveau système d’exploitation HyperOS pour nos appareils Xiaomi, mais malgré cela, nous disposons toujours de certains éléments de personnalisation qui rendront chaque appareil plus personnel.

Un de ceux que nous aimons le plus est la possibilité de changer le design de l’horloge affichée sur cet écran, ce que nous pouvons faire très facilement avec HyperOS et MIUI, et nous allons vous montrer dans cet article comment le configurer selon vos préférences parmi les options offertes par la marque elle-même dans son logiciel.

Comment changer le style de l’horloge sur l’écran de verrouillage de notre téléphone Xiaomi

La première chose à prendre en compte lors de la modification de ce paramètre est que, obligatoirement, nous devrons désactiver l’option d’horloge double sur l’écran de verrouillage, sinon nous ne pourrons pas modifier le style d’horloge proposé par MIUI ou HyperOS dans leur interface.

En tenant compte de cela, si nous nous rendons dans les paramètres du système, nous pourrons constater que nous avons quatre designs différents à sélectionner. Tous affichent à la fois l’heure actuelle et la date, et la seule chose qui va changer est la manière dont elles sont représentées sur l’écran, toujours visible depuis le haut de celui-ci avant de déverrouiller le téléphone.

Pour pouvoir les modifier et les personnaliser comme nous le souhaitons, nous devrons simplement suivre ces étapes: