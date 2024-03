Le processeur A18 Pro sera responsable d’exécuter les fonctions d’IA des iPhone 16 Pro

Apple fera des modifications sur l’A18 Pro pour qu’il soit centré sur l’IA. En particulier, il est prévu d’agrandir la zone de la matrice pour pouvoir accueillir plus de transistors et de composants spécialisés.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro auront le processeur A18

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro seront les prochains appareils qu’Apple présentera dans quelques mois, mais nous connaissons déjà les cinq nouveautés les plus importantes à venir, telles que de nouvelles tailles d’écran, des améliorations du système photographique ou un nouveau processeur A18, qui sera chargé d’exécuter les fonctions d’Intelligence Artificielle sur l’appareil iOS 18.

Comme le souligne l’analyste Jeff Pu, reconnu pour ses prédictions exactes sur les projets d’Apple, la société apportera quelques modifications au processeur A18 Pro afin qu’il puisse exécuter certaines des fonctions d’Intelligence Artificielle qui seront traitées dans les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Les iPhone 16 Pro disposeront d’un processeur axé sur l’IA

Même si tous les iPhone 16 auront le processeur A18, les iPhone 16 Pro seront équipés de la version Pro, c’est-à-dire de l’A18 Pro. Ce processeur sera modifié afin d’être centré sur l’IA. Plus précisément, il est prévu d’agrandir la zone de la matrice pour pouvoir accueillir plus de transistors et de composants spécialisés.

Cependant, cela comporte également des inconvénients, car il existe un risque de fabriquer de nombreux processeurs défectueux qui pourraient présenter des difficultés à dissiper la chaleur, ce qui pourrait affecter l’efficacité énergétique. Selon l’analyste, Apple devra trouver un équilibre si elle souhaite que l’A18 Pro se concentre sur les fonctions d’Intelligence Artificielle.

L’un des objectifs d’Apple est de créer un système hybride pour les fonctions d’IA qu’elle introduira dans iOS 18. D’une part, elle souhaite que certaines d’entre elles soient exécutées sur les appareils afin de ne pas dépendre autant du cloud, mais elle souhaite également que d’autres soient traitées dans le cloud via des serveurs, l’une des raisons possibles de ses discussions avec Google.

Les fonctions d’IA feront également partie des nouveautés des iPhone 16 et iPhone 16 Pro, mais il semble que les modèles Pro disposeront de plus de fonctionnalités grâce au processeur A18 Pro, un processeur conçu pour exécuter ce type de fonctionnalités. Nous resterons attentifs à ce qui se passera.

