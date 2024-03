Le nouveau de Spotify se lance directement dans la concurrence avec YouTube : arrivée des cours en vidéo

Spotify vient d’annoncer qu’il teste des cours d’apprentissage en vidéo au Royaume-Unis, qui portent sur quatre thèmes principaux: faire de la musique, être créatif, apprendre les affaires et la vie saine

Maintenant, en plus de la musique et des podcasts, Spotify propose également des cours en vidéo

Au cours des derniers mois, Spotify a amélioré son application de streaming musical avec des fonctionnalités qui visent à concurrencer directement YouTube et une bonne preuve en est qu’après avoir inclus des vidéoclips de chansons dans plusieurs régions du monde, la société suédoise franchit une étape supplémentaire en intégrant des cours en vidéo à sa plateforme.

À cet égard, Spotify vient de confirmer, dans son blog officiel, que les cours d’apprentissage en vidéo sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs du Royaume-Unis, à la fois via les applications mobiles et la version web.

Spotify teste les cours en vidéo au Royaume-Unis

Spotify teste déjà les cours d’apprentissage en vidéo au Royaume-Unis, qui ont été créés en collaboration avec les entreprises de technologie éducative BBC Maestro, PLAYvirtuoso, Skillshare et Thinkific.

Comme l’indique la société suédoise dans son communiqué, le contenu de ses cours en vidéo se concentre sur quatre thèmes principaux: faire de la musique, être créatif, apprendre les affaires et la vie saine.

Concernant cette fonctionnalité innovante, Babar Zafar, vice-président du développement des produits chez Spotify a affirmé ce qui suit:

« Tester des cours en vidéo au Royaume-Unis nous permet d’explorer une opportunité passionnante pour mieux répondre aux besoins de nos utilisateurs qui ont un intérêt actif pour l’apprentissage »

De plus, Zafar lui-même nous explique que la raison de l’inclusion des cours en vidéo est que « de nombreux utilisateurs interagissent quotidiennement avec des podcasts et des livres audio pour leurs besoins d’apprentissage » et que les dirigeants de Spotify estiment que « cette communauté très engagée sera intéressée par l’accès et l’achat de contenu de qualité provenant des créateurs de cours en vidéo ».

Pour accéder à ces nouveaux cours en vidéo depuis l’application mobile Spotify, vous devez appuyer sur une nouvelle icône en forme de pilule située en haut de l’écran d’accueil de l’application et, à cet égard, Mohit Jitani, directeur produit de Spotify, a confirmé à The Verge que ces cours incluront des matériaux complémentaires tels que des fichiers PDF et pourront être écoutés avec l’écran éteint comme des podcasts.

De plus, sachez que ces cours adoptent un modèle freemium, car, tout comme cela s’est produit initialement avec les livres audio, tant les utilisateurs gratuits que payants de la plateforme auront accès à deux leçons de chaque cours en vidéo gratuitement, mais s’ils veulent voir l’intégralité du cours, ils devront payer un tarif supplémentaire.