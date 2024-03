Presto est le dispositif d’Apple pour mettre à jour les iPhone sans les sortir de leurs boîtes

Presto a la forme d’un coussin et allume les iPhone sans fil, installe la dernière mise à jour iOS, puis les éteint à nouveau.

Apple a prévu depuis des mois l’introduction d’un nouveau système pour mettre à jour les iPhone dans les Apple Store sans avoir besoin de les sortir des boîtes sans fil. Ce dispositif s’appelle Presto et arrivera dans les stores des États-Unis le mois prochain. Ce système vise à améliorer l’expérience des utilisateurs en évitant la mise à jour manuelle du dispositif.

Le fonctionnement du Presto est extrêmement simple. Les employés d’un Apple Store doivent simplement placer les boîtes des iPhone sur le dispositif (sans les ouvrir), qui a la forme d’un coussin, et qui allume les iPhone sans fil, installe la dernière mise à jour iOS, puis les éteint à nouveau.

Un système qui vise à améliorer le processus de configuration d’un nouvel iPhone

Ce nouveau système de mise à jour des iPhone, comme l’indique Mark Gurman dans la dernière édition de sa newsletter officielle Power On, sera disponible dans certains Apple Store aux États-Unis en avril et sera mis en œuvre dans tous les stores au début de l’été. Ce système a été planifié depuis octobre 2023 et sera enfin une réalité sous le nom de Presto.

Cette fois-ci, plus de détails ont été fournis et il est expliqué que le dispositif ressemble à un cubicle en métal pour ranger des chaussures. Presto est également compatible avec MagSafe et d’autres technologies qui permettent de démarrer les iPhone et de les mettre à jour sans les sortir des boîtes, le tout sans fil.

Ce système a été conçu pour améliorer l’expérience du processus de configuration d’un nouvel iPhone. Normalement, lors du lancement d’un nouvel iPhone, il est nécessaire de mettre à jour la version d’iOS pendant le processus, une étape qui disparaîtra grâce à ce nouveau système, permettant aux utilisateurs d’utiliser leur iPhone le plus rapidement possible.

Ce nouveau système améliorera l’expérience des utilisateurs, que ce soit lors de l’achat d’un iPhone le jour de sa sortie ou à tout autre moment, ou s’ils optent pour un modèle plus ancien. Étant donné qu’Apple lance constamment de nouvelles versions d’iOS, Presto permettra de profiter d’un nouvel iPhone déjà mis à jour.

