iOS 18 redessinera complètement l’écran d’accueil de l’iPhone

iOS 18 permettra de personnaliser l’écran d’accueil de l’iPhone

iOS 18 est à venir et nous connaissons déjà certaines des nouveautés possibles que nous pourrions voir lors de sa présentation officielle le mois prochain en juin, telles que des fonctions d’intelligence artificielle dans certaines applications natives, un assistant entièrement repensé ou un écran d’accueil entièrement revu que les utilisateurs pourront personnaliser.

Comme le signale Mark Gurman dans la dernière édition de sa newsletter officielle Power On, Apple se prépare à la sortie d’iOS 18, l’une des plus grandes versions de l’histoire avec des nouveautés en matière d’IA, de petits changements de design ou un écran d’accueil revu avec des options de personnalisation par les utilisateurs.

Un écran d’accueil inspiré d’Android ?

Alors que Mark Gurman a été le premier à affirmer qu’un des changements que nous verrons dans iOS 18 sera un écran d’accueil revu avec la possibilité de le personnaliser un peu plus, il n’a pas fourni plus de détails à ce sujet. Cependant, c’est le média spécialisé dans Apple, MacRumors, qui a fourni plus de détails.

Comme ils l’indiquent, bien que les applications continueront d’être organisées dans une grille invisible comme jusqu’à présent, la nouvelle version du système d’exploitation permettra d’organiser les icônes de manière plus flexible dans iOS 18. Par exemple, la mise à jour introduira la capacité de créer des espaces vides, des lignes et des colonnes entre les icônes de l’application.

Cela signifie que la personnalisation de l’écran d’accueil deviendra officielle et non plus comme jusqu’à présent, où il fallait utiliser l’application Raccourcis pour changer les icônes ou créer des espaces vides. On s’attend à ce que l’écran d’accueil reçoive la même attention que l’écran de verrouillage, qui peut être personnalisé depuis iOS 16.

Un changement qui impliquerait non seulement plus de personnalisation, mais aussi la plus grande mise à jour de l’écran d’accueil depuis de nombreuses années. On s’attend à ce qu’Apple présente iOS 18 lors de la WWDC 2024 le mois prochain en juin, accompagné d’autres versions du système d’exploitation qui incluront des fonctions d’IA dans des applications telles que Apple Music, Messages, la suite iWork ou un assistant entièrement repensé.