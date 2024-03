Voici le secret pour que la musique sonne selon nos préférences sur l’iPhone

Saviez-vous qu’iOS dispose d’un bon nombre de réglages pour égaliser la musique qui joue?

iOS a une option pour égaliser la musique

Nous aimons tous la musique. D’une manière ou d’une autre, nous écoutons de la musique tous les jours avec nos écouteurs. Nous avons tous nos goûts personnels, et je ne parle pas seulement des genres musicaux qui existent en abondance, mais aussi des subtilités de cette musique. Certains préfèrent les graves, d’autres préfèrent qu’ils soient moins perceptibles, ce genre de choses.

Si vous êtes fan de modifier d’une certaine manière ce que vous écoutez, vous avez de la chance car iOS a une option pour égaliser la musique qui joue sur votre iPhone et, bien sûr, sur vos AirPods, en l’adaptant à vos préférences. Voici comment faire.

Égaliser la musique sur votre iPhone est aussi simple que ça

Notre iPhone ou iPad nous offre la possibilité de choisir parmi une large gamme d’options d’égalisation. Parmi ces options, il existe des réglages spécifiques pour différents genres musicaux, tels que la musique acoustique, l’amplification des aigus pour mettre en évidence les tons les plus élevés, des réglages dédiés à la musique dance ou jazz, des réglages optimisés pour les mini-enceintes et même une option pour améliorer la lecture du texte parlé, parmi de nombreuses autres possibilités.

Les noms de ces réglages nous indiquent clairement leur but. En plus des réglages conçus pour chaque genre musical, nous trouvons également des options plus générales qui nous permettent d’amplifier les aigus ou les basses, ainsi que des réglages qui corrigent ou améliorent la reproduction dans des situations spécifiques, comme lorsque vous utilisez une mini-enceinte ou lorsque le volume est trop bas.

Pour cela, nous ferons ce qui suit:

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Accédez à la section Musique. À l’intérieur de Musique, choisissez l’Égaliseur. Sélectionnez la configuration souhaitée.

Désormais, la musique sera égalisée selon notre configuration. Il est important de noter que cette égalisation est réalisée grâce à un logiciel et peut légèrement affecter la durée de vie de la batterie.

Les dernières nouveautés arrivées sur Apple Music

C’est l’une des fonctionnalités pour lesquelles Apple Music se démarque. Mais la plateforme s’est considérablement améliorée ces derniers mois en incluant des fonctions telles que les suivantes: