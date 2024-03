La nouvelle montre intelligente de Xiaomi est un dispositif de surveillance pour rassurer les parents : appels vidéo et localisation GPS pendant 3 mois

Les wearables pour enfants sont un marché dans lequel Xiaomi n’est pas novice. Et leur dernier dispositif est conçu à la fois pour démontrer les capacités multitâches d’une montre intelligente et pour assurer la sécurité des enfants et la tranquillité des parents : Voici le Xiaomi Mitu Kids Smartwatch 7X.

Pensée pour localiser précisément la personne qui le porte, la nouvelle montre intelligente de Xiaomi est également conçue pour permettre aux enfants d’avoir leur première expérience avec un wearable, toujours sous la surveillance parentale bien sûr.

Xiaomi Mitu Kids Smartwatch 7X

Avec un design pensé pour le public cible qui le portera, le Mitu Kids Smartwatch 7X de Xiaomi intègre un écran IPS TFT HD de 1,68 pouces et dispose de 18 modes sportifs ainsi que de 5 fonctions de test physique. De plus, la montre est étanche jusqu’à 20 mètres, ce qui permet aux enfants de la porter pendant qu’ils se lavent les mains ou jouent sous la pluie.

Et comme l’une de ses fonctionnalités les plus remarquables, il est capable de faire quelque chose que peu de montres intelligentes peuvent faire : passer des appels vidéo grâce à ses deux caméras, une caméra latérale de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP, qui offrent des appels vidéo clairs et fluides pour que les parents puissent non seulement voir leurs enfants sur leur téléphone, mais aussi l’environnement dans lequel ils se trouvent et les personnes qui les entourent.

Une montre pour suivre vos mouvements des derniers mois

Une autre de ses caractéristiques est un GPS à double fréquence pour un suivi plus précis de la position, et il est compatible avec la localisation multi-scène, y compris les intérieurs, les centres commerciaux et le positionnement IA. Cela permet aux parents de voir en temps réel la position de leurs enfants et de recevoir des alertes s’ils s’éloignent de leur itinéraire habituel ou restent trop longtemps dans un endroit particulier.



De plus, la montre dispose d’un historique précis de 90 jours, ce qui permet aux parents de voir l’historique des endroits visités par leur enfant au cours des trois derniers mois. Elle intègre également la fonction de positionnement en 3D 2.0, qui utilise un baromètre et un GPS à double fréquence pour déterminer avec précision le niveau du sol où se trouve l’enfant à l’intérieur d’un bâtiment.

Même si la montre n’est pas connectée à Internet, elle peut stocker des données de localisation, ce qui permet aux parents de suivre les mouvements de leur enfant hors ligne une fois que la montre est à nouveau connectée.

Une montre intelligente pour se connecter avec ses amis et utiliser des applications éducatives

La montre est également conçue pour la vie sociale des enfants. Elle est compatible avec WeChat (version pour enfants) et QQ, ce qui leur permet de se connecter avec des amis utilisant la même plateforme ou d’autres marques de montres pour enfants avec ces applications. De plus, elle est compatible avec l’assistant Xiao Ai, qui propose des « fonctions interactives telles que les mises à jour météorologiques, le narrateur d’histoires et la connectivité avec la maison intelligente », bien qu’il ne soit pas disponible en dehors de la Chine car cet assistant ne prend malheureusement pas en charge d’autres langues.



Xiaomi a équipé la montre intelligente d’une batterie de 950mAh pour une longue autonomie. La montre fonctionne avec un système à faible consommation et des algorithmes d’économie d’énergie pour garantir qu’elle reste chargée toute la journée. Elle dispose également de 4 Go de stockage, ce qui permet aux parents d’installer plusieurs applications éducatives pour enrichir l’expérience d’apprentissage de leurs enfants.

Disponible en précommande sur Xiaomi Youpin, la montre est proposée en deux couleurs, rose et bleu, au prix de 599 yuans, soit environ 77 euros.

Via | Gizmochina