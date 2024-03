10 applications gratuites pour Android beaucoup plus utiles que ce que tu penses

Tirez le meilleur parti de votre Android avec ces 10 applications gratuites disponibles sur Google Play et qui sont vraiment utiles

Applications sur un smartphone Android

Maintenant que Pâques approche et que vous allez avoir quelques jours de congé pour jouer avec votre téléphone Android, c’est peut-être le bon moment pour mettre à jour votre catalogue d’applications Android, en désinstallant celles que vous n’utilisez plus depuis un certain temps et en donnant une chance à d’autres qui ne sont pas aussi populaires mais qui sont très utiles.

C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous un total de 10 applications gratuites pour Android qui ne figurent pas dans les classements de Google Play Store, mais qui valent vraiment le coup.

Gestionnaire de fichiers ASTRO

ASTRO File Manager est sans aucun doute l’un des meilleurs explorateurs de fichiers pour Android, car il dispose d’une interface simple et intuitive à partir de laquelle vous pouvez gérer toutes vos photos et documents, afficher les fichiers cachés, gérer tous vos téléchargements et vous connecter à la fois aux serveurs FTP et à vos services de stockage dans le nuage comme Google Drive ou OneDrive.

ASTRO File Manager est une application entièrement gratuite, sans publicité ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Post-it

Post-it est une application de prise de notes simple qui apporte les notes adhésives classiques que vous laissez sur le réfrigérateur à votre smartphone, car elle vous permet à la fois de capturer les notes analogiques que vous avez à la maison avec votre appareil photo et de créer directement des notes numériques sur votre téléphone.

De plus, avec Post-it, vous pouvez prendre des notes à la main ou au clavier, transcrire les notes écrites à la main, les organiser par couleurs et catégories, dessiner, effacer, écrire et changer la couleur de vos notes à l’aide de ses outils d’édition, les partager avec d’autres personnes, et accéder à toutes vos notes depuis l’écran d’accueil du téléphone grâce à son widget pratique.

Night Video Player – voice amp

Si vous recherchez un bon lecteur multimédia gratuit pour Android, vous devriez essayer Night Video Player, un lecteur vidéo sans publicité qui offre une série de fonctionnalités vraiment intéressantes comme l’amélioration de la voix, l’augmentation du volume de la parole, la normalisation du volume des effets spéciaux, la correction intelligente du volume pour toute la piste audio ou la suppression du bruit dans les vidéos.

Keepa – Amazon Price Tracker

Keepa est la meilleure application Android pour suivre les prix des produits sur Amazon et vérifier si une offre est vraiment intéressante, car elle vous permet de consulter l’historique des prix d’un produit spécifique, de configurer et de gérer des alertes de prix et d’obtenir des informations plus détaillées sur un produit.

Keepa est une application entièrement gratuite, car elle ne contient ni publicité ni achats intégrés.

WABOX – Boîte à outils

WABOX est une application gratuite qui vous offre un ensemble d’outils pour WhatsApp, grâce auxquels vous pouvez voir les messages et les images supprimés par un contact, télécharger facilement des photos, des vidéos et des mises à jour d’États, convertir n’importe quel texte en émoji et afficher toutes les images et vidéos partagées par WhatsApp grâce à sa galerie intégrée.

WABOX est une application gratuite, mais elle contient de la publicité et propose des achats intégrés qui vont de 0,99 euro à 99,99 euros.

Audials Play: Radio & Podcasts

Audials Play est une application gratuite qui met à votre disposition un total de 100 000 stations de radio du monde entier, organisées par État et par genre, y compris les stations les plus populaires de France comme Los 40 Principales, Cadena 100, Rock FM, Maxima FM, RNE, Radiolé, Rac1 ou Virgin.

Mais ce n’est pas tout, car Audials Play dispose également d’une collection de 260 000 podcasts et vous permet d’enregistrer des émissions complètes et des chansons individuelles pour les écouter hors ligne.

Pulse SMs – téléphone / web

Pulse SMs est une alternative à l’application SMs native pour Android qui comprend une série de fonctionnalités avancées qui sont vraiment utiles, comme les réponses suggérées intelligentes dans les conversations, les conversations de texte privées protégées par mot de passe, la possibilité d’envoyer des GIF en utilisant Giphy, un puissant système de recherche de messages et de conversations, un aperçu des liens web et l’envoi différé de messages, qui vous permet d’éditer, de corriger ou d’annuler un message avant son envoi.

Habitica: Gamify your Tasks

Si vous en avez assez des applications de productivité classiques et ennuyeuses, nous vous encourageons à essayer Habitica, une application gratuite qui transforme vos habitudes quotidiennes et vos tâches en un jeu RPG amusant, car en accomplissant vos tâches, vous faites monter votre personnage de niveau et vous débloquez des éléments tels que des armures, des animaux de compagnie, des compétences et même des missions.

De plus, vous pouvez consulter votre progression directement depuis votre montre connectée, car cet outil dispose également d’une application pour les montres Wear OS.

Comment dessiner un anime étape par étape

Comme son nom l’indique, cette application gratuite vous montre les bases pour apprendre à dessiner des personnages d’anime grâce à un guide détaillé complet qui vous montrera d’abord comment dessiner une tête avec les yeux et les cheveux, puis comment dessiner le reste du corps du personnage que vous voulez créer.

Comment dessiner un anime étape par étape est une application entièrement gratuite avec de la publicité que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Symbolab – Solveur

Et nous terminons cette collection d’applications gratuites et utiles pour Android avec Symbolab, un outil qui vous aide à résoudre n’importe quel problème mathématique étape par étape, comme les équations, les intégrales, les dérivées, les matrices ou les fonctions.

Symbolab est une application gratuite qui n’a pas de publicité, mais qui propose des achats in-app allant de 0,89 euro à 33,99 euros.