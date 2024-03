Voici les 4 nouveautés « confirmées » des nouveaux iPad Pro

Écrans OLED, repositionnement de la caméra frontale, processeur M3 et nouveaux accessoires sont présentés comme les nouvelles confirmées des nouveaux iPad Pro

Voici les quatre principales nouveautés qui arriveront sur les nouveaux iPad Pro

Les nouveaux iPad Pro sont sur le point d’être lancés et nous connaissons déjà presque tous les détails sur les appareils qu’Apple présentera prochainement. Ces nouveaux appareils auront de nouveaux écrans, un nouveau processeur, un nouveau positionnement de la caméra frontale et des accessoires mis à jour, tels que le Magic Keyboard et l’Apple Pencil.

Dans cet article, nous passerons en revue les nouveautés des iPad Pro que nous pouvons déjà considérer comme confirmées, étant donné que tous les rumeurs les soutiennent. Et comme on dit souvent, lorsque toutes les rumeurs pointent dans la même direction, elles sont généralement vraies. Entrons dans les détails sur les quatre nouveautés confirmées des iPad Pro.

Les iPad Pro auront de nouveaux écrans OLED

C’est un secret de polichinelle que l’une des principales nouveautés des nouveaux iPad Pro sera leur écran OLED. Bien qu’ils restent de 11 et 13 pouces, leur technologie changera pour s’améliorer considérablement. Cela permettra aux appareils d’être plus fins, réduisant l’épaisseur du modèle de 13 pouces de 1 mm.

De plus, bien que moins certain, il est également rumoré qu’il y aura une option avec un écran mat, réduisant les reflets jusqu’à 29%. Une autre rumeur suggère que les bordures seront réduites de 15% par rapport à la génération actuelle. Si tout cela se réalise, nous verrons une grande avancée dans le design frontal des nouveaux iPad Pro.

La caméra frontale changera de position

Un autre changement confirmé sur les nouveaux iPad Pro est le repositionnement de la caméra Face ID en façade. Cette modification a déjà été mise en œuvre sur l’iPad de dixième génération lancé en 2022, où la caméra frontale a été déplacée sur un des côtés au lieu de se trouver en haut.

Ce changement améliorera l’expérience d’utilisation de l’iPad en position horizontale, car la caméra frontale sera en haut. Cela bénéficiera particulièrement aux appels vidéo et à l’utilisation de Face ID sur les nouveaux iPad Pro.

La révélation sur le Face ID est notable, car elle provient du code source d’iPadOS 17.4, où des références ont été trouvées indiquant que pour configurer la reconnaissance faciale, l’iPad Pro devait être en position horizontale. Depuis cette découverte, de nombreuses fuites ont émergé à ce sujet.

Bienvenue, processeur M3

Un autre changement confirmé est l’introduction du processeur M3. Ce processeur, présent sur les MacBook Pro lancés en octobre de l’année dernière et sur le MacBook Air de 13 et 15 pouces récemment sorti, apportera plus de puissance à l’iPad Pro.

Cependant, cela pose la question de savoir si le logiciel des iPad avec processeurs Apple Silicon sera à la hauteur de ces puces conçues pour les Mac.

Nouveaux accessoires pour transformer l’iPad en ordinateur

Avec l’annonce du nouvel iPad Pro avec écran OLED, nous nous attendons également à voir de nouveaux accessoires. Bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails à leur sujet, il existe quelques indices qui nous excitent concernant ces mises à jour. Pour le Magic Keyboard, il est prévu qu’il ressemble encore plus à un ordinateur portable et qu’il soit fabriqué en aluminium.

En ce qui concerne l’Apple Pencil, on s’attend à ce qu’Apple active la fonction de recherche et qu’il ait des pointes magnétiques interchangeables. Bien qu’il ne soit pas clair s’il fonctionnera comme un porte-clés AirTag ou MagSafe, cela facilitera la localisation de l’appareil en cas de perte.