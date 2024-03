Voici les quatre applications préférées pour Mac de Fran Besora

Bartender, CleanMyMac, CleanShot, Downie… ça te dit quelque chose, n’est-ce pas ?

Voici mes cinq applications indispensables pour Mac

Les Mac sont un excellent outil de productivité avec un large catalogue d’applications qui améliorent grandement l’expérience. Depuis toujours, il a été possible d’installer des applications en dehors du Mac App Store, ce qui permet d’avoir de nombreuses applications. Des applications que j’utilise au quotidien et je vais te dire mes quatre préférées que j’utilise quotidiennement.

Et ce n’est pas un hasard si ces applications sont très connues ou les plus populaires sur macOS, car elles sont vraiment très utiles, ce qui les a rendues les plus utilisées par les utilisateurs de Mac, dont je fais partie. Bartender, CleanMyMac, CleanShot, Downie… ça te dit quelque chose, n’est-ce pas ?

Voici mes quatre applications préférées pour Mac

Voici donc mes applications préférées pour Mac. Je vais te les présenter sous forme de liste, pour faciliter la lecture et pour que tu puisses rapidement voir les applications ainsi que les raisons pour lesquelles ces applications se distinguent :

Bartender : Grâce à cette application, tu peux personnaliser la barre de menus de ton Mac en supprimant les icônes des applications dont tu n’as pas besoin. Avec la nouvelle version de l’application, tu peux également changer sa couleur. C’est un outil indispensable pour moi, car dans ma barre de menus, je n’ai besoin de voir que l’heure, la batterie et la date. Ensuite, je peux simplement cliquer sur un bouton pour faire apparaître les applications. Une chose que j’aime beaucoup, c’est précisément ce que je viens de mentionner, tu peux soit supprimer les icônes des applications, soit les masquer et les faire apparaître en appuyant sur un bouton.

CleanMyMac : Une application pour garder ton Mac propre des fichiers indésirables et encombrants. De plus, elle détecte également les problèmes de performance, affiche l’état de la batterie et bien plus encore. Mais il y a une chose en particulier que j’aime, c’est la possibilité de supprimer facilement les applications. Tant que j’y suis, récemment, l’application CleanMyPhone est également arrivée sur iPhone.

CleanShot X : L’application de capture d’écran et d’enregistrement par excellence. Elle offre de nombreuses options, tant pour capturer l’écran que pour l’enregistrer. Mais il y a quelque chose en particulier que j’apprécie, c’est la possibilité de copier une capture d’écran dans le presse-papiers sans avoir à la sauvegarder. De plus, elle dispose d’outils d’édition très intéressants pour recadrer les captures d’écran avec précision, par exemple.

Downie : Bien que je ne l’utilise pas tous les jours, c’est un excellent outil pour télécharger des vidéos depuis YouTube.

Il existe d’autres applications comme Paste, qui est un gestionnaire de presse-papiers également disponible sur iPhone, qui permet de gérer facilement les presse-papiers des appareils. De plus, je tiens également à mentionner Setapp, qui est une plateforme d’applications où toutes ces applications sont disponibles, ainsi que d’autres comme OneSwitch pour contrôler les paramètres du Mac ou BetterTouchTool qui permet d’automatiser des actions.

Bien que ces applications ne soient pas disponibles sur le Mac App Store, elles peuvent être téléchargées depuis le site web des développeurs. Et il n’y a aucun problème, car ces applications sont notariées, ce qui signifie qu’Apple les vérifie pour s’assurer qu’elles sont sûres et exemptes de tout type de logiciel malveillant.