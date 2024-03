Si tu achètes un Samsung Galaxy S24 Ultra, ne sois pas radin·e, ne lui mets pas une protection pas cher

Si vous le faites, vous perdrez la finesse du panneau anti-reflets et c’est sans aucun doute l’une de ses meilleures nouveautés

Le nouveau Galaxy S24 Ultra de Samsung avec son écran imposant

Je vais être honnête : venant du S23 Ultra, je ne pensais pas, lors de la comparaison directe, que l’équipe de Samsung aurait réussi à améliorer autant avec si peu lorsque j’ai acheté le nouveau Galaxy S24 Ultra. Et en effet, à l’extérieur, il n’y a presque aucune différence en termes de design, à moins de regarder de plus près.

Quoi qu’il en soit, je dois me rétracter, car le dernier fleuron du géant sud-coréen change plus qu’il n’y paraît et s’améliore plus que prévu, ce qui se remarque dès que vous le prenez en main et que vous ressentez la sensation du nouveau châssis en titane, plus solide et agréable. Notre analyse approfondie en témoigne.

De plus, cet écran plat que nous demandions depuis des années nous offre enfin le confort d’utilisation, notamment avec le S-Pen, alors que Samsung cachait sa grande nouveauté également liée au nouvel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, protégé par un verre Gorilla Armor de Corning avec un traitement antireflet qui est une véritable merveille.

Ça m’a fait me rappeler maintenant que chacun d’entre nous, lorsqu’il achète un nouveau smartphone, la première chose qu’il fait est de l’envelopper dans des films protecteurs et des coques anti-chocs, ce qui est légitime car ce sont en réalité des appareils très coûteux que nous voulons maintenir en parfait état, mais qui est aussi contre-productif car on perd l’expérience en main d’un terminal comme le Galaxy S24 Ultra, qui est spectaculaire sous tous les angles.

Aujourd’hui, je suis donc venu vous faire une humble recommandation… Écoutez-moi, ça en vaut la peine !

Si vous achetez un Galaxy S24 Ultra, ne lui mettez pas n’importe quelle protection

Si pour moi précisément, le meilleur du Galaxy S24 Ultra est ce verre antireflet, vous pouvez imaginer que je viens vous recommander vivement de ne pas mettre n’importe quel type de protection par-dessus, ni hydrogel ni verre trempé, sauf s’ils sont spécifiquement conçus pour le Gorilla Armor. Et je m’explique…

Si vous mettez un verre trempé brillant sur le S24 Ultra, vous direz adieu au traitement antireflet et à l’expérience impressionnante en extérieur de cet écran, de même si vous installez un hydrogel ou tout autre type de plastique avec une finition brillante.

Et la différence, comme vous pouvez le voir sur l’image suivante, est trop grande pour la perdre :

De toute façon, ne vous inquiétez pas, car je ne dis pas non plus que vous devriez laisser nus vos Galaxy S24 Ultra si vous voulez les utiliser de manière plus sûre avec une protection supplémentaire. Simplement, la recommandation est que si vous avez besoin d’une protection d’écran, cherchez celles spécifiquement conçues avec un traitement antireflet pour préserver, au moins en partie, l’expérience.

En effet, n’importe quel plastique altérera sûrement le toucher et la réponse, ainsi que la visualisation de l’écran, mais il est logique de ne pas perdre des caractéristiques importantes comme celle que je défends.

Bien sûr, Samsung en propose un, vous pouvez donc acheter la protection officielle du géant sud-coréen avec son traitement antireflet et tout, bien que je doive vous dire que c’est un modèle assez coûteux et qu’il n’y a actuellement pas de stock… Nous vous laissons le lien !

C’est l’option correcte même si cela coûte 39,99 euros recommandés. C’est cher mais au moins ça ne détériore pas complètement l’expérience avec le Galaxy S24 Ultra, et cela maintient l’écran à l’écart des reflets si gênants, surtout à l’extérieur.