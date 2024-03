10 applications nouvelles et gratuites pour Android que nous vous recommandons d’essayer

Ces 10 applications gratuites viennent d’arriver sur Google Play, mais sont-elles vraiment bonnes ? N’hésitez pas à les essayer !

Applications sur un téléphone Android

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites de tous types arrivent sur le Google Play Store. Afin de ne pas avoir à les tester une par une pour savoir lesquelles en valent la peine et lesquelles ne le sont pas, nous recueillons les meilleures applications qui sont arrivées sur la boutique de Google ces dernières semaines et nous les mettons à votre disposition chaque samedi pour que vous ne les manquiez pas.

Ainsi, une semaine de plus, nous avons sélectionné pour vous 10 applications gratuites pour Android qui sont récemment arrivées sur Google Play, mais qui valent vraiment la peine.

Walley – IA Wallpapers

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre Android avec des fonds d’écran uniques et originaux, vous devriez essayer Walley, une application gratuite sans publicité qui met à votre disposition plus de 1500 fonds d’écran créés avec une IA, dont plus de 400 sont totalement gratuits et les autres sont disponibles grâce à la version Pro de l’application que vous pouvez débloquer pour toujours avec un paiement unique de 10,99 euros.

RETO48

Si vous recherchez une bonne application gratuite pour vous mettre en forme depuis chez vous, nous vous recommandons d’essayer RETO48, un outil pratique et gratuit qui vous offre une grande variété d’entraînements de tous types grâce auxquels vous pourrez améliorer votre condition physique et perdre ces kilos en trop.

Mais ce n’est pas tout, car RETO48 vous permet également de suivre tous les entraînements que vous faites en extérieur comme les promenades, les courses ou les sorties à vélo, entre autres nombreuses options.

Super AI Chat

Super AI Chat est un chatbot IA pour Android alimenté par ChatGPT 3.5 et GPT-4 grâce auquel vous pourrez profiter de conversations naturelles, trouver des réponses précises à des questions sur divers sujets, améliorer votre écriture grâce à un assistant qui vous aidera à rédiger des poèmes et des documents professionnels et recevoir de l’aide avec des extraits de code, le débogage et des suggestions de programmation pour créer des programmes et des applications.

Super AI Chat est une application totalement gratuite, sans publicité, mais qui propose une série d’achats in-app allant de 5,49 euros à 43,99 euros.

Balance Phone

Balance Phone est un lanceur minimaliste pour Android conçu pour réduire le temps passé sur votre téléphone, car il affiche uniquement sur l’écran d’accueil une liste des applications les plus utilisées sous forme de texte et une barre de recherche pour trouver n’importe quelle application, et en plus, il bloque efficacement toutes les applications et les sites web addictifs qui cherchent à capter votre attention.

Balance Phone est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous avons laissé ci-dessous.

Call History Any Number

Comme son nom l’indique, cette application gratuite vous fournit l’historique complet des appels, des SMs et des messages WhatsApp d’un numéro de téléphone de n’importe quelle partie du monde, et vous l’envoie à une adresse e-mail que vous spécifiez.

Yones

Yones est une application gratuite qui met en relation des personnes offrant des services de menuiserie, de peinture, de maçonnerie, d’architecture, de design, d’électricité ou de coiffure avec des utilisateurs à la recherche d’un professionnel spécialisé dans ces domaines.

Scanner de cartes-BizScan

BizScan est un outil utile et gratuit qui vous permet de lire, numériser et organiser toutes sortes de cartes de visite rapidement et précisément.

Avec cette application, vous pouvez également extraire les informations d’une carte de visite et les importer dans le menu de ce contact sur votre téléphone, enregistrer toutes les cartes de visite numérisées sur une carte microSD ou dans des services de stockage cloud comme Google Drive, et créer vos propres cartes de visite pour les partager facilement avec vos contacts.

Easy EMI Loan Calculator

Si vous envisagez de demander une hypothèque ou un prêt et que vous souhaitez calculer ce que vous devrez payer chaque mois, vous devriez essayer Easy EMI Loan Calculator, une application gratuite qui vous permet de calculer rapidement le montant mensuel de l’EMI (mensualité équivalente) de l’hypothèque ou du prêt et de voir le calendrier des paiements.

Impulse – Jeux Mentaux

Si vous avez l’habitude de parcourir le Play Store à la recherche de jeux pour entraîner votre cerveau et votre mémoire, nous vous recommandons de télécharger Impulse, une application qui vous propose une grande variété de jeux mentaux divertissants et stimulants sur différents thèmes tels que la mémoire, l’attention, la concentration, les mathématiques mentales, la résolution de problèmes ou la créativité.

Impulse est une application gratuite, avec des publicités et des achats in-app allant de 5,49 euros à 54,99 euros, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Revenu net

Nous terminons cette sélection de nouvelles applications pour Android avec Sueldo Neto, un outil simple et gratuit qui vous permet de calculer votre salaire net mensuel en fonction du salaire brut annuel, de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales payées par l’entreprise pour vous.