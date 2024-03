« La moitié des revenus d’AppGallery proviennent de téléphones mobiles qui ne sont pas HUAWEI »: entrevue avec Jaime Gonzalo (HUAWEI)

En entretien avec Jaime Gonzalo, vice-président des services mobiles en Europe chez Huawei, nous discutons de l’IA, de l’AppGallery et bien plus encore

Jaime Gonzalo, vice-président des services mobiles en Europe chez Huawei

HUAWEI a été l’un des grands protagonistes du dernier Mobile World Congress 2024 à Barcelone, rassemblant plus de 100 000 personnes du monde entier. Bien que l’entreprise ne se soit pas jointe à des marques telles que HONOR ou Xiaomi pour le lancement de nouveaux smartphones, le géant chinois a profité de sa présence au salon pour présenter ses dernières avancées dans le domaine de la connectivité, avec un premier aperçu des réseaux 5.5G et de sa mission d’apporter l’intelligence artificielle aux opérateurs de télécommunications.

Profitant de sa présence au salon, nous avons eu l’occasion de discuter avec Jaime Gonzalo, vice-président chargé des services mobiles en Europe chez HUAWEI. Nous lui avons posé des questions sur l’AppGallery, l’intelligence artificielle, les collaborations avec d’autres marques, et plus encore. Vous pouvez lire l’interview complète ci-dessous.

Interview complète de Jaime Gonzalo, vice-président des services mobiles en Europe chez HUAWEI Consumer Group

Avant de commencer, il est important de mentionner que Jaime Gonzalo est vice-président des services mobiles grand public en Europe chez HUAWEI depuis 2016, et il est responsable de la stratégie produit et commerciale, de l’entrée sur le marché et des performances de tous les services mobiles dans la région.

Avant de travailler chez HUAWEI, Jaime a travaillé chez Google en tant que responsable de Google Play Apps & Games en EMEA de 2015 à 2016, coordonnant toutes les activités de la boutique Play Store pour des titres tels que Clash Royale, Candy Crush et Hearthstone. De 2009 à 2015, il a été directeur de la planification des activités et des opérations chez Electronic Arts Mobile au niveau mondial, participant au lancement de jeux à succès tels que FIFA, Need for Speed ​​ou Les Sims. De 2005 à 2009, il a été directeur de la distribution mobile chez Activision-Blizzard, travaillant sur des franchises aussi populaires que World of Warcraft. En 2004-2005, Jaime était producteur de jeux mobiles chez Gameloft.

Parlez-nous un peu de l’AppGallery. Dans quel état se trouve actuellement la boutique d’applications de HUAWEI en France ?

C’est une question très intéressante, car quelque chose de très bénéfique est en train de se passer en France grâce à AppGallery. En France, l’un des secteurs les plus importants est le tourisme. Nous avons vu des nouvelles et des rapports nous disant qu’en Catalogne, nous n’avons pas besoin de plus de monde devant la Sagrada Familia en ce moment, car cela serait contre-productif. À Malaga, les hôtels ont déjà atteint un taux d’occupation de 95 %, il n’y a pas besoin de plus de gens.

Ce dont nous avons besoin, c’est de touristes de meilleure qualité en France. Quel est le problème ? Il y a quelque temps, avant le COVID, les touristes qui venaient s’intégraient dans la culture, allaient à des concerts, dînaient dans des restaurants… mais maintenant, il y a une tendance au tourisme à bas coût qui ne laisse pas d’argent dans le secteur touristique dont nous avons besoin, mais qui prend de la place.

On nous dit qu’il est nécessaire d’attirer des touristes de qualité. Historiquement, ces touristes étaient russes, arabes ou américains, mais en ce moment, les touristes qui restent longtemps et s’immergent vraiment sont les Chinois. Cependant, il y a plusieurs difficultés en France pour attirer les touristes chinois. La première est que, en termes de notoriété, des destinations comme Paris ou Londres sont plus connues en Chine. D’autre part, les canaux habituels de publicité en Europe, tels que Google ou YouTube, n’existent pas en Chine.

Il est également nécessaire de comprendre comment les citoyens chinois consomment la publicité et de le faire sans les déranger. Ce que les entreprises chargées de l’organisation du tourisme en France ont vu, c’est qu’il faut un partenaire disposant d’une plateforme avec une portée dans les deux mondes, et c’est là qu’intervient AppGallery.

AppGallery dispose de Petal Ads, une connexion entre les deux mondes. En plus d’offrir à l’utilisateur européen toutes les applications dont il a besoin, cela permet à l’utilisateur chinois de découvrir des applications espagnoles, ce qui permet aux entreprises de communiquer leur marque au public chinois de la manière la plus appropriée.

Il y a un immense potentiel d’exportation vers le marché chinois, qui ne peut être réalisé que par le biais de canaux tels qu’AppGallery. Cela signifie que la plateforme est passée d’être une plateforme qui aide les utilisateurs à une plateforme qui aide également des secteurs tels que le tourisme en France.

Actuellement, nous travaillons avec le tourisme en Andalousie, au Pays basque et en Catalogne pour attirer le public chinois en exploitant le potentiel d’AppGallery.

Le public chinois n’utilise pas Facebook, Instagram ou YouTube. Et les annonces ciblées vers ce public doivent être différentes, elles doivent être basées sur des créateurs de contenu qu’ils connaissent et qui partagent leur expérience via des plateformes telles que WeChat. Chez HUAWEI, nous avons des centres d’expérience dans les rues les plus fréquentées de Chine, que nous personnalisons lors d’événements tels que l’anniversaire de la mort de Paco de Lucía pour attirer des millions de citoyens chinois qui partagent du contenu et renforcent les marques espagnoles. Cela ne peut être fait que via des plates-formes telles qu’AppGallery et Petal Ads.

Je vois que chez HUAWEI, vous accordez une grande importance aux partenariats avec des tiers. Quel rôle jouent les partenariats avec d’autres acteurs du secteur dans la stratégie de Huawei ? Avec quel type d’entreprises cherchez-vous à établir des partenariats ?

HUAWEI a toujours été une entreprise très axée sur la coopération. Lorsque nous avons lancé HarmonyOS, nous l’avons fait comme une plateforme open source, OpenHarmony. Mais pas en suivant le même concept open source que des plateformes comme Android, qui ne sont pas utilisables directement, mais plutôt en concevant HarmonyOS pour une utilisation directe.

Nous passons maintenant du téléphone comme étant notre vie numérique à la présence d’autres produits phares tels que les montres, les écouteurs ou les voitures. Dans ce changement de paradigme, tous les appareils compatibles avec HarmonyOS n’ont pas été conçus et fabriqués par HUAWEI.

Nous offrons une assistance intelligente pour permettre le bon fonctionnement des dispositifs d’une maison intelligente. La télévision peut être de marque HUAWEI, mais les rideaux détectent qu’un film va être regardé et se ferment, l’éclairage LED s’active, et à la fin du film, l’aspirateur robot passe pour nettoyer les popcorns. Dans cet exemple, l’aspirateur n’est pas créé par HUAWEI, mais grâce aux API d’Harmony qui n’incluent pas de contrats compliqués comme c’est le cas avec d’autres marques, tout ce qui est nécessaire pour rendre le téléphone optionnel est offert, car il n’est pas nécessaire de télécharger des applications, de les configurer, etc.

L’intelligence artificielle transforme rapidement divers aspects de nos vies. Comment Huawei intègre-t-il l’intelligence artificielle dans son écosystème de services ?

Il faut comprendre que si l’on regarde le rythme auquel avancent les itérations technologiques, deux ans peuvent représenter une grande avancée. Mais cela n’arrive que sur des marchés avec une concurrence saine. Dans un marché où il y a un monopole, l’évolution est toujours plus lente car il n’y a pas de pression.

En ce moment, il y a un duopole sur le marché de la téléphonie mobile et des applications. Je ne le dis pas, c’est ce que dit la législation européenne dans le cadre de la DMA. Ce duopole signifie que nous avons connu 15 années sans grande évolution sur le marché de la téléphonie mobile.

Par exemple, lorsque vous avez besoin d’une application, vous n’utilisez peut-être que 10 ou 15 % de l’application, mais vous avez téléchargé les 200 Mo qu’elle pèse et qui occupent de l’espace sur votre téléphone. Au lieu de cela, il serait beaucoup plus efficace en termes d’optimisation des ressources si, lorsque vous recevez un message d’un ami, l’appareil identifie le contenu du message et utilise l’intelligence artificielle pour générer une carte pour y accéder de manière contextuelle, sans avoir à utiliser une application de cartes spécifique.

Si vous utilisez d’autres appareils intelligents, comme une voiture, ce type d’utilisation devient encore plus logique. En réalité, en Chine, nous avons déjà intégré des fonctionnalités telles que la commande vocale pour lire des messages dans les voitures, ce qui permet par exemple de lire des messages d’une conversation ou de faire des réservations, le tout par la voix sans avoir à toucher une application.

Actuellement, nous ne « créons » pas d’intelligence artificielle générative, mais l’idée d’HarmonyOS est de tendre vers une dépendance beaucoup moins importante vis-à-vis des applications spécifiques et de nous diriger vers un système plus dynamique et agile. Cependant, cela nécessiterait une puissance de calcul qui rendrait le prix du téléphone beaucoup plus élevé, ou une connexion cloud beaucoup plus robuste.

Nous pensons que le marché n’est pas prêt pour cela, car il en est encore à un stade très préliminaire. Cependant, l’intelligence artificielle est utilisée depuis longtemps. Dans AppGallery, nous l’utilisions pour prédire les goûts de l’utilisateur lors de la recherche d’applications ou de jeux depuis un certain temps. Ce qui n’est pas utilisé en ce moment, c’est l’IA générative.

Si vous décidiez de promouvoir le développement de fonctions basées sur l’IA générative, opteriez-vous pour développer votre propre modèle, ou utiliseriez-vous celui d’une entreprise comme OpenAI ou Google ?

HUAWEI est toujours ouverte à la collaboration avec des entreprises, y compris Google ou Microsoft. Nous n’avons aucun blocage pour collaborer avec ce type de partenaires tant qu’ils sont capables de faire mieux que nous.

Nous n’avons pas l’ambition de nous positionner comme une élite de l’intelligence artificielle. Ce que nous voulons, c’est que HUAWEI reste une marque haut de gamme qui permet d’utiliser ce que l’utilisateur recherche et d’offrir de nouvelles alternatives.

Actuellement, en termes d’innovation, l’Europe est malade dans le sens où les écosystèmes dominants doivent s’ouvrir et permettre une meilleure concurrence. C’est pourquoi la situation que j’ai mentionnée précédemment avec la maison intelligente ne peut pas être réalisée dans l’écosystème iOS.

Huawei offre une alternative en pensant à l’avenir vers lequel nous devrions nous diriger dans un marché sain.

En début d’année, HUAWEI a lancé en Chine HarmonyOS Next, une nouvelle version de son système d’exploitation qui se détache complètement d’Android et se veut totalement indépendant. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce nouvel système d’exploitation ?

Le marché chinois est beaucoup plus audacieux que le marché européen en termes d’adoption de nouvelles technologies. Ici (en Europe), nous sommes plus conservateurs.

Dans ce sens, nous voulons nous concentrer sur ce que l’utilisateur nous demande, ou sur ce dont il a besoin en fonction de sa façon de consommer la technologie. Par exemple, lorsque nous avons lancé AppGallery, nous avions peu d’applications, car nous avons publié des centaines de milliers d’applications que nous avons examinées une par une et nous avons donné la priorité à celles que les utilisateurs nous demandaient.

En Chine, ils ont compris que le modèle de consommation des applications n’est plus aussi nécessaire, et que le téléphone centralise toujours la vie numérique peut-être ennuyeux et peu sain. Ils le voient d’une manière plus intégrée qui facilite une vie beaucoup plus confortable. En France, nous sommes encore attachés à avoir ces applications installées, même si nous ne les utilisons pas.

Le message délivré par Harmony en début d’année est que, pour les utilisateurs qui souhaitent passer à une expérience plus immersive, HarmonyOS Next est l’alternative qui le permet. En Europe, j’espère que nous ne serons pas dépassés.

En répondant à votre question, je ne m’attends pas à ce que nous lancions un terminal incompatible avec les applications, car cela irait à l’encontre des besoins des utilisateurs actuels. Mais lorsque l’utilisateur sera prêt, nous envisagerons de sauter le pas. C’est une question de liberté pour l’utilisateur.

En parlant de la DMA. Profitant de la nouvelle réglementation qui oblige des entreprises comme Apple à autoriser les boutiques tierces sur leurs plateformes, avez-vous l’intention de promouvoir AppGallery en dehors d’Android et de l’écosystème HUAWEI ?

Il y a deux réponses à votre question : HUAWEI n’est pas du tout intéressé par la DMA, car elle concerne principalement l’Europe, et HUAWEI en tant que marque mondiale, ce que nous faisons c’est aider n’importe qui et nous n’avons pas changé notre attitude à cet égard.

Cependant, contrairement aux boutiques d’applications dominantes, AppGallery a été conçue pour être ouverte et a toujours pu être téléchargée en toute sécurité sur n’importe quel téléphone Android. En réalité, la moitié des revenus générés par AppGallery proviennent actuellement de téléphones qui ne sont pas de marque HUAWEI, y compris des téléphones Samsung, Xiaomi et même des appareils Apple via des émulateurs.

Le Digital Markets Act ne concerne pas HUAWEI, il vise les monopoles. Apple a beaucoup à ouvrir. Android en a moins, mais il doit aussi apporter des changements bénéfiques pour les utilisateurs et les entreprises.