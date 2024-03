Il m’a fallu 15 secondes pour ajuster un seul paramètre de ma télévision Xiaomi et l’image s’est améliorée, mes yeux se fatiguent moins.

Les systèmes d’exploitation intelligents des Smart TV ont de nombreux avantages, mais ce n’est pas le cas pour tous. Ils s’occupent de tant de choses pour nous qu’il est vraiment tentant de les laisser tout faire automatiquement, mais parfois, un ajustement manuel peut considérablement améliorer l’expérience. C’est le cas des réglages d’image, qui sont par défaut automatiques sur les télévisions Xiaomi et que nous pouvons améliorer considérablement. Comme désactiver le contrôle de la luminance adaptative, par exemple, ou comme un simple changement de configuration.

Ce changement, qui m’a pris moins de 20 secondes sur ma Xiaomi TV P1E, est celui de la température de couleur. Quelque chose qui s’adapte au mode automatique que nous choisissons, mais qui, si nous le modifions, nous apportera beaucoup de joie. Et nous ne parlons pas seulement de rendre l’image meilleure, ce qu’elle fera, mais aussi d’aider à moins fatiguer nos yeux. Pour une simple raison: s’éloigner des teintes bleues.

Changez ceci sur votre télévision Xiaomi et améliorez l’image et vos yeux

Comme nous l’avons dit, nous allons parler ici du changement de la température de couleur avec laquelle votre télévision Xiaomi affiche les images à l’écran. Parce que oui, il est possible de changer entre différents réglages prédéfinis. Nous avons un réglage « froid », un réglage « normal » et un réglage « chaud », et enfin nous avons un réglage appelé « Utilisateur ». Ce réglage est pour pousser la personnalisation à l’extrême, mais il n’est pas nécessaire de le changer.

Dans le cas qui nous intéresse maintenant, celui d’améliorer l’image et de protéger nos yeux, l’idéal est de régler la température de couleur sur « chaud ». Cela fera que les tons blancs de l’image se situent autour de 6 500 K ou Kelvin. Il s’agit d’une température prédéfinie pour la plupart des télévisions du marché et aussi pour les télévisions Xiaomi. Si nous choisissons le réglage « froid », la température diminuera et nos yeux se fatigueront plus qu’avec le réglage chaud.

Pour changer ce réglage sur notre télévision Xiaomi, nous devrons naviguer avec la télécommande dans le menu supérieur de la télévision jusqu’à trouver la roue de configuration. Une fois là, nous descendons jusqu’à « Préférences de l’appareil », puis jusqu’à « Image », et à l’intérieur, nous recherchons le réglage « Température de couleur ». Peu importe dans quel réglage il se trouve, nous le réglons sur « chaud » et nous pouvons quitter le menu de configuration de l’image de la télévision. Il suffira de mettre un film ou une série pour réaliser que les couleurs ont changé et que tout est plus agréable.

Voici un résumé des étapes :