iPhone 16 : voici les nouveautés les plus importantes à venir

Dans cet article, nous vous présentons les cinq nouveautés les plus importantes qui arriveront sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro

Apple prévoit de présenter les iPhone 16 et iPhone 16 Pro en septembre prochain, mais de nombreuses nouveautés ont déjà été révélées pour ces nouveaux appareils. Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour mineure, ils auront des caractéristiques très intéressantes, en particulier cinq importantes nouveautés par rapport à la génération précédente.

Dans cet article, nous présenterons les cinq nouveautés les plus marquantes que nous verrons sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro, qui incluent un nouveau bouton de capture, des changements de taille d’écran, des améliorations de l’appareil photo pour les modèles Pro, un nouveau processeur et des fonctions d’intelligence artificielle.

Un nouveau bouton de capture dédié à la photographie

Il est dit que les iPhone 16 et iPhone 16 Pro seront équipés d’un nouveau bouton dédié exclusivement à la caméra et à l’enregistrement vidéo. Ce bouton serait situé en bas à droite des appareils et transformerait les iPhone en outils professionnels de photographie et de vidéo.

De plus, il est dit que ce nouveau bouton de capture serait sensible à la pression et au toucher, permettant d’effectuer différentes actions en fonction des gestes ou de la force appliquée. Par exemple, des gestes de glissement pourraient être utilisés pour effectuer un zoom, tandis que des pressions plus longues pourraient activer des fonctions liées à l’appareil photo.

En plus de ce nouveau bouton, les modèles standard d’iPhone 16 pourraient également inclure le Bouton d’Action, introduit sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ce bouton permet à l’utilisateur d’assigner différentes actions, telles que mettre l’iPhone en mode silencieux, allumer la lampe de poche ou enregistrer une note vocale.

Des écrans plus grands pour les iPhone 16 Pro

Les modèles Pro des iPhone 16 verront une augmentation de la taille de leurs écrans, passant de 6,1 et 6,7 pouces à 6,3 et 6,9 pouces. Compte tenu de la réduction des bordures que nous avons vue sur les iPhone 15 Pro, cet agrandissement de l’écran améliorera considérablement l’aspect frontal de la prochaine génération.

Cette augmentation de taille permettra au modèle le plus petit de l’iPhone 16 Pro d’incorporer l’appareil photo périscope de l’iPhone 15 Pro Max, avec un téléobjectif allant jusqu’à 5x qui offre d’excellents résultats.

Améliorations du système photographique

Alors que les améliorations les plus significatives sont attendues sur les modèles Pro, les iPhone 16 présenteront également des changements dans leur système photographique, tels qu’une nouvelle disposition des objectifs en position verticale. Cette configuration permettra l’enregistrement de vidéos spatiales pour Apple Vision Pro.

Cependant, les mises à jour les plus importantes seront réservées aux iPhone 16 Pro et Pro Max. Apple devrait mettre à jour l’appareil photo ultra grand-angle à 48 mégapixels, améliorant la qualité des images en basse lumière et permettant à l’objectif de fonctionner comme un appareil photo panoramique de 48 mégapixels.

Processeur A18

Il est spéculé que tous les modèles d’iPhone 16 seront équipés du nouveau processeur A18, construit avec une technologie de 3 nanomètres. Il est possible que les modèles Pro disposent d’une version améliorée de ce processeur, appelée A18 Pro.

Fonctions d’intelligence artificielle générative

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro intègreront certaines des fonctions exclusives d’intelligence artificielle présentes dans iOS 18. Ces fonctions s’exécuteront sur l’appareil grâce au nouveau processeur A18 et pourraient inclure un assistant rénové, ainsi que des améliorations dans des applications telles qu’Apple Music, Messages et les outils de la suite iWork.

Les iPhone 16 devraient être annoncés au cours du mois de septembre, nous resterons donc attentifs aux nouveautés que ces appareils nous apporteront.