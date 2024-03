Le mobile expérimental de Xiaomi qui n’avait pas de haut-parleur mais qui pourtant sonnait : le Xiaomi Mi MIX

En 2017, Xiaomi sorprendió le monde avec un téléphone sans précédent sur le marché. Le Xiaomi Mi Mix a établi un nouveau précédent en termes d’utilisation de l’écran par rapport au corps du téléphone, mais cela a eu une conséquence qui a poussé les ingénieurs de la marque à devoir trouver une solution assez remarquable : l’appareil n’avait pas de haut-parleurs physiques.

Esthétiquement, c’était une révolution totale car ce smartphone affichait pour la première fois un taux d’écran de plus de 90% et avait une bordure supérieure pratiquement inexistante. Cela a fait que le capteur de caméra frontale a été déplacé vers la bordure inférieure et que ses haut-parleurs ont été convertis en une structure vibrante qui permettait de reproduire un son de qualité assez acceptable malgré l’absence d’un composant physique.

One Piece céramique piézoélectrique était responsable de cette magie

Pour commencer à comprendre le système audio intégré dans ce Xiaomi Mi Mix, nous devons vous dire que le terminal était doté d’un DAC chargé de convertir l’audio numérique en audio analogique, ce qui est assez courant sur la plupart des équipements. Cependant, dans le cas du Mi Mix, cette conversion était transmise à une pièce céramique piézoélectrique qui convertissait l’énergie électrique en énergie mécanique pour faire vibrer la structure métallique du dispositif.

Xiaomi a utilisé les propriétés de cette pièce céramique qui lui permettait de se déformer et de retrouver sa forme d’origine lorsqu’une sorte de champ électromagnétique était appliqué sur elle, pour ensuite transmettre cette vibration au cadre du téléphone. Grâce à cela, le smartphone ne nécessitait pas de haut-parleur physique pour reproduire le son, et c’était un système qui fonctionnait assez bien dans l’ensemble.

Cependant, la marque asiatique a décidé de laisser de côté cette technologie dans le Xiaomi Mi Mix 2 en incorporant un haut-parleur traditionnel dans la bordure supérieure de l’écran pour répondre aux besoins des utilisateurs. La technologie de réduction des bordures avait déjà beaucoup progressé à ce moment-là, donc l’innovation introduite dans le premier modèle n’était pas nécessaire dans cette deuxième génération.

À partir de ce moment, tout a changé et nous n’avons plus revu une technologie aussi révolutionnaire dans ce sens, même si les Xiaomi Mi Mix continuaient d’introduire toutes sortes d’innovations. Ce qui est clair, c’est que Xiaomi avait la capacité d’introduire dans ses téléphones une solution qui a laissé beaucoup de monde bouche bée, surtout en raison de sa bonne exécution.