Cette application est une image vivante de ce à quoi pourrait ressembler le trousseau iCloud

Ce gestionnaire de mots de passe montre à quoi pourrait ressembler le trousseau iCloud

J’ai toujours pensé que le trousseau iCloud devrait être une application, car nos mots de passe méritent plus qu’une section dans les paramètres. Et j’ai justement trouvé une application qui est l’image vivante de mon rêve devenu réalité : l’application Passwords. Un gestionnaire de mots de passe construit grâce à Swift UI et qui, de ce fait, donne l’impression d’être très Apple.

Ce gestionnaire de mots de passe a presque tout ce que l’on peut attendre d’un outil de ce type, malgré le fait que ce soit une application très récente. Vous pouvez gérer vos mots de passe par coffres-forts, les générer, utiliser des codes à double facteur et enregistrer des éléments tels que des cartes de crédit, entre autres choses. Le tout avec un design minimaliste et créé avec les outils de développement d’Apple.

Une application simple pour gérer les mots de passe qui m’a impressionné

Ce nouveau gestionnaire de mots de passe est novateur, mais possède toutes les fonctions principales que l’on peut attendre d’un outil de ce type, et les ajouteront dans les prochaines mises à jour. Pour le moment, voici ses fonctions clés :

Groupes privés chiffrés : Créez vos propres groupes privés et chiffrés pour partager des mots de passe avec d’autres personnes.

: Créez vos propres groupes privés et chiffrés pour partager des mots de passe avec d’autres personnes. Générateur de mots de passe forts et sécurisés : Créez des mots de passe forts et uniques pour tous vos comptes.

: Créez des mots de passe forts et uniques pour tous vos comptes. Création de sauvegardes chiffrées : Le gestionnaire de mots de passe offre la possibilité de créer des sauvegardes sécurisées et chiffrées, garantissant la sécurité de vos données en cas de perte de l’appareil ou de changement pour un nouvel appareil.

: Le gestionnaire de mots de passe offre la possibilité de créer des sauvegardes sécurisées et chiffrées, garantissant la sécurité de vos données en cas de perte de l’appareil ou de changement pour un nouvel appareil. Synchronisation entre les appareils : Les mots de passe et les données stockées dans l’application se synchronisent entre les appareils.

: Les mots de passe et les données stockées dans l’application se synchronisent entre les appareils. Fonction de remplissage automatique : Possibilité de remplir automatiquement les mots de passe dans Safari, comme avec le trousseau iCloud.

: Possibilité de remplir automatiquement les mots de passe dans Safari, comme avec le trousseau iCloud. Protection avec Face ID ou Touch ID.

Une autre nouveauté à venir sera ses versions pour iPad et Mac pour améliorer l’expérience utilisateur. Sincèrement, cette application m’a beaucoup surpris. Elle est nouvelle, mais elle a beaucoup de potentiel car elle possède toutes les fonctions que l’on peut attendre, tout en étant simple à utiliser et son interface est spectaculaire.