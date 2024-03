Officiel: WhatsApp vous permet désormais de fixer jusqu’à trois discussions importantes dans votre boîte de réception

Au revoir à la limitation absurde à une seule unité, désormais vous pourrez épingler jusqu’à trois messages ou conversations dans l’application WhatsApp

Fixer des messages sur WhatsApp est maintenant une réalité… Enfin!

Jours de révolution sur WhatsApp. Le service de messagerie le plus important de la planète en termes d’utilisateurs met en place des améliorations à un rythme record, nous avons donc vu ces derniers 3 ou 4 jours arriver les statuts avec des vidéos d’une durée de 1 minute, la transcription tant attendue des messages vocaux en texte et 5 autres nouveautés incluses dans les versions bêta de l’application à la fois sur iOS et Android.

Précisément, de ces améliorations moins spectaculaires que nous avions remarquées dans les versions préliminaires, nous pouvons confirmer l’arrivée officielle de l’une des plus attendues, et c’est que comme l’ont récemment annoncé nos collègues de TechCrunch, les applications WhatsApp permettent maintenant de fixer jusqu’à trois chats dans la boîte de réception afin que nous puissions trouver plus facilement nos conversations préférées, toujours situées en haut de la timeline.

Et en effet, jusqu’à présent, comme vous le savez déjà, il était possible de fixer des messages, mais seulement un par un, avec cette fonction de « punaise », ce qui limitait un peu l’expérience et n’avait pas beaucoup de sens de le maintenir dans le temps.

Ainsi, les développeurs de Meta nous permettent maintenant de fixer jusqu’à 3 conversations ou messages en haut de la fenêtre pour les avoir toujours à portée de main, y compris la possibilité de fixer du texte, des images, des sondages, des emplacements ou tout autre type de contenu envoyé dans les messages.

Curieusement, WhatsApp supprime la limitation d’un message ou d’une conversation fixée, elle autorise maintenant trois, mais maintient une autre restriction absurde en ne permettant pas de fixer des messages « pour toujours ».

Pour cela, il suffit simplement de maintenir enfoncé un message ou une conversation et de sélectionner « Fixer », ce qui nous permettra de choisir pendant combien de temps nous voulons le garder en haut avec la punaise : 24 heures, 7 jours (par défaut) ou 30 jours.

Curieusement, nous avons toujours une limitation inexplicable, c’est à dire qu’il n’est pas possible de fixer un message de manière illimitée et pour toujours, donc chaque 30 jours nous devrons lui remettre la punaise appropriée… Il y a une alternative moins élégante, cependant, qui consiste à « Mettre en avant » les messages et y accéder depuis le menu d’informations du contact.