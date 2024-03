Comment libérer de l’espace sur Google Drive étape par étape

Vous manquez d’espace de stockage sur Google Drive ? Nous vous montrons comment libérer de l’espace

Presque plus d’espace de stockage avec le logo de Google Drive

Une des meilleures façons de libérer de l’espace sur votre téléphone Android est de télécharger une partie de vos fichiers dans un service de stockage en nuage comme Google Drive. Mais le problème est que ces services ont également leurs limitations. Sur Google Drive, par exemple, nous disposons de 15 Go d’espace gratuit, mais nous pouvons en obtenir plus en souscrivant à un plan payant.

Mais si vous n’êtes pas prêt à investir un euro dans vos services en nuage, vous devrez apprendre à optimiser l’espace. Pour ce faire, nous allons vous donner quelques astuces pour libérer de l’espace afin de ne pas vous retrouver sans espace pour stocker vos fichiers.

Vérifiez ce qui occupe votre espace

Les 15 Go que Google nous offre en tant qu’espace de stockage gratuit ne se limitent pas uniquement à Google Drive. Les images et vidéos que nous stockons dans Google Photos et les e-mails que nous recevons dans Gmail consomment également une partie de cet espace. Par conséquent, avant de chercher des options pour libérer de l’espace, vous devez d’abord vérifier quel service consomme votre espace. Pour cela, vous devez accéder à la version web de Google Drive et dans le menu situé à gauche, cliquez sur Espace de stockage utilisé, où l’espace restant apparaîtra également.

Ensuite, vous verrez un graphique indiquant le pourcentage d’espace consommé directement par Google Drive, celui consommé par Google Photos et celui consommé par les e-mails de Gmail. Vous pourrez ainsi savoir d’où viennent les problèmes d’espace. Lorsque vous cliquez sur l’une des couleurs, Google lui-même vous aidera à libérer de l’espace dans le service dont vous avez besoin.

Supprimez les gros fichiers

La meilleure façon de libérer de l’espace sur Google Drive est de supprimer les fichiers de grande taille. Pour le faire facilement, cliquez sur le bouton Espace de stockage utilisé dans le menu de Google Drive, puis cliquez sur le bouton Gros fichiers pour les passer en revue.

Ensuite, vous verrez une liste des fichiers que vous avez stockés dans Google Drive et qui prennent beaucoup de place. Par défaut, ils sont classés du plus grand au plus petit, mais vous pouvez les trier par nom ou par date si vous le souhaitez. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner les fichiers que vous voulez supprimer et de les effacer, afin qu’ils disparaissent de Google Drive.

Il est cependant important de noter que les fichiers supprimés disparaîtront définitivement de votre compte Google Drive. Par conséquent, sauf si vous avez une sauvegarde stockée ailleurs, assurez-vous de ne pas supprimer un fichier dont vous avez besoin. Il s’agit de libérer de l’espace, pas de perdre vos fichiers préférés.

Supprimez les e-mails indésirables

Lorsque nous accédons au menu pour libérer de l’espace dans notre compte Google, une autre option que nous trouvons est celle de supprimer les e-mails indésirables. Cela peut être un bon moyen de libérer de l’espace dans Gmail que nous pouvons ensuite utiliser pour autre chose.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton E-mails indésirables, puis cliquez sur « Examiner ». Ensuite, vous serez dirigé vers un écran où vous verrez tous les e-mails publicitaires que vous avez reçus. Vous pourrez tous les supprimer ou simplement ceux que vous ne souhaitez pas conserver.

En haut de l’écran, vous verrez également un bouton appelé E-mails dans la corbeille. En cliquant dessus, vous pourrez définitivement supprimer les e-mails que vous avez envoyés à la corbeille et qui n’ont pas encore été supprimés définitivement. Il y a aussi un bouton appelé E-mails avec pièces jointes volumineuses qui vous permettra d’accéder à une liste d’e-mails contenant des fichiers volumineux, afin de les supprimer tous facilement.

Supprimez les photos et vidéos volumineuses

Un troisième bouton qui apparaît dans le gestionnaire de stockage de Google a pour objectif de supprimer les photos et vidéos de grande taille.

Lorsque vous cliquez sur Photos et vidéos volumineuses, vous verrez une liste des images et vidéos que vous avez stockées dans Google Photos et qui sont de taille plus grande. Si vous n’en avez plus besoin, vous pouvez les supprimer d’ici.

Il est important de noter que Google Photos est souvent le service Google qui consomme le plus d’espace, car notamment les vidéos occupent beaucoup d’espace. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de libérer de l’espace, cette option est souvent la plus pertinente.

Il est particulièrement important de vérifier régulièrement Google Photos et cette section si vous avez configuré l’application pour enregistrer automatiquement toutes les photos et vidéos que vous prenez avec votre téléphone. Nous finissons souvent par enregistrer des centaines d’images et de vidéos qui ne nous intéressent plus et qui prennent de l’espace que nous pourrions utiliser pour autre chose.

Faites le ménage de temps en temps

En fin de compte, la meilleure façon de vous assurer que vous n’utilisez pas l’espace de votre compte Google Drive avec des fichiers dont vous n’avez plus besoin est de faire le tour de votre compte de temps en temps. Ne gardez que les fichiers essentiels et supprimez le reste.

Rappelez-vous que le stockage de votre compte Google ne concerne pas seulement les fichiers que vous avez téléchargés sur Google Drive, mais aussi ceux qui se trouvent dans Google Photos ou Gmail. Vous devez donc vérifier régulièrement les trois services. Le gestionnaire de fichiers dont nous avons parlé dans cet article peut vous être utile, mais il se concentre principalement sur les gros fichiers, et il arrive parfois que ce qui occupe de l’espace soit la présence de nombreux fichiers de petite taille.

Une option que vous pouvez envisager est de combiner l’utilisation de Google Drive avec d’autres services de stockage en nuage, ou même d’avoir plusieurs comptes Drive, par exemple un pour les sujets personnels et un autre pour enregistrer vos fichiers professionnels.