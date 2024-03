VLC, le célèbre lecteur vidéo open source, n’a pas été mis à jour depuis près d’un an sur Android. C’est dans l’intérêt des utilisateurs

VideoLAN, développeur de VLC, affirme que les politiques de Google Play Store l’empêchent de mettre à jour VLC sans négliger des millions d’utilisateurs

VLC est l’un des lecteurs vidéo les plus utilisés dans le monde entier

Avec plus de 100 millions de téléchargements sur Google Play Store et plusieurs millions d’installations sur d’autres plateformes où il est disponible, VLC est l’un des lecteurs vidéo les plus utilisés dans le monde entier depuis des années. Le service, qui compte déjà plus de 23 ans d’histoire, est l’un des logiciels les plus connus au monde.

Mais son application pour Android est actuellement dans un état un peu compliqué. Si l’on consulte la page de l’application sur Google Play Store, on peut voir que le dernière mise à jour du lecteur vidéo remonte à août 2023, il y a presque un an. Ce qui est très inhabituel pour un logiciel comme VLC, qui dispose d’une équipe dédiée à son développement de manière active.

Aujourd’hui, nous savons que le manque de mises à jour de VLC sur Android a une raison. C’est VideoLAN lui-même, l’organisation française chargée du développement de VLC, qui a partagé via son profil sur X les raisons pour lesquelles son application pour Android n’a pas reçu de mises à jour sur le Play Store depuis si longtemps. Et Google y est pour beaucoup.

Les politiques de Google Play empêchent VideoLAN de mettre à jour VLC sur Android

VLC, comme je l’ai dit précédemment, est une application utilisée par des millions d’utilisateurs dans le monde entier. Il s’agit d’un lecteur vidéo multiplateforme, et sa version pour Android est compatible avec tous les types d’appareils : smartphones, tablettes, téléviseurs et plus encore.

L’organisation explique que des dizaines de millions d’utilisateurs utilisent encore VLC sur des appareils Android avec des versions du système antérieures à Android 11. Surtout sur des Smart TV ou des lecteurs multimédias datant de plusieurs années.

Le problème, c’est que pour pouvoir envoyer une nouvelle mise à jour de l’application sur Google Play, VLC doit abandonner la prise en charge des anciennes versions du système antérieures à Android 11 (version de l’API 30), laissant ainsi sans support des millions d’utilisateurs de l’application qui n’ont pas pu (ou voulu) mettre à jour leurs appareils vers des versions plus récentes du système d’exploitation.

De plus, ils reprochent à Google de vouloir accéder aux clés de signature privées de l’application afin de pouvoir publier de nouvelles versions de l’application sur Google Play, ce avec quoi VideoLAN n’est pas tout à fait d’accord, car cela pourrait compromettre la sécurité de la plateforme, bien que Google assure que ces clés sont stockées de manière sécurisée.

VideoLAN rencontre le même problème sur Windows, et bientôt sur iOS

VLC est également disponible sur les deux principaux systèmes d’exploitation, Windows et iOS. Et l’organisation distribue son application via les stores officiels.

Cependant, ils ont rencontré un problème similaire sur le Windows Store, où ils ne sont plus en mesure d’envoyer de nouvelles mises à jour de l’application tout en continuant à prendre en charge d’anciennes versions du système. Ils expliquent que, dans le cas du système d’exploitation de Microsoft, il y a aussi des problèmes pour obtenir du support de la part de Microsoft, et ils affirment qu’ils essayent de contacter le service d’assistance aux développeurs depuis près de deux ans.

Dans le cas d’iOS, Apple permet encore de prendre en charge les versions d’iOS jusqu’à iOS 9, mais cela pourrait changer prochainement avec une mise à jour des exigences techniques de l’App Store.

Les App Stores étaient une erreur.

Actuellement, nous ne pouvons pas mettre à jour VLC sur le Windows Store, et nous ne pouvons pas mettre à jour VLC sur le Play Store Android, sans compromettre la sécurité ou sans perdre beaucoup d’utilisateurs…

Jusqu’à quand l’App Store iOS nous laissera-t-il expédier pour iOS9 ? — VideoLAN (@videolan) 22 mars 2024

Comment obtenir les dernières versions de VLC sans dépendre de Google Play

Mais malgré les restrictions imposées par Google, le développement de VLC a continué, et l’entreprise a l’intention de continuer à mettre à jour ses applications, avec ou sans l’aide des grandes sociétés technologiques.

Dans le cas d’Android, les créateurs de l’application expliquent que VLC peut être téléchargé gratuitement et en toute sécurité depuis F-Droid, l’une des alternatives les plus populaires à Google Play.

Il en va de même pour la version Windows, dont les versions les plus récentes peuvent être téléchargées officiellement depuis le site web du projet.