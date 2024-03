WhatsApp prépare un éditeur de photos avec une IA générative : voici ce que vous pourrez faire avec lui

De nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle générative ont été découvertes dans WhatsApp, permettant ainsi d’éditer des images sans effort

L’intelligence artificielle générative est sur le point d’arriver sur WhatsApp

Depuis un certain temps déjà, nous savons que WhatsApp travaille sur l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle générative dans son application de messagerie, notamment l’option de discuter avec un chatbot basé sur l’un des modèles de langage de Meta. Mais ce n’est pas la seule fonction sur laquelle travaille l’entreprise : nous avons appris aujourd’hui que WhatsApp développe également des outils d’édition d’images basés sur l’IA générative.

L’éditeur de photos de WhatsApp vous permettra de zoomer sur les images, de changer leur style ou de modifier l’arrière-plan en utilisant l’IA

Grâce à l’équipe de WABetaInfo, nous avons pu voir les nouvelles fonctionnalités d’IA générative de l’éditeur de photos de WhatsApp qui seraient sur le point d’être introduites dans l’application (elles ne sont actuellement pas disponibles pour les utilisateurs).

Les trois fonctionnalités seraient cachées dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android. En modifiant le code de l’application, il aurait été possible d’activer l’accès au nouveau éditeur d’images amélioré avec IA générative, qui offrirait initialement trois nouveaux outils.

Entre elles, on retrouve « Backdrop », pour changer l’arrière-plan des images grâce à l’intelligence artificielle générative ; « Restyle », pour transformer n’importe quelle image en appliquant le style indiqué par l’utilisateur ; et « Expand », qui permettrait de agrandir la taille des photos en laissant l’IA générative « inventer » le contenu à partir de ce qui apparaît sur la photo.

Aucun des outils n’a pu être testé, mais leur apparition dans la version bêta de l’application nous donne des indications sur l’orientation que prend l’entreprise avec son application de messagerie, où l’intelligence artificielle aura plus d’importance que jamais. Il ne reste plus qu’à attendre que toutes ces fonctionnalités soient disponibles et prêtes à être utilisées par les milliards de personnes qui utilisent l’application chaque jour.