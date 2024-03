Google assure que son IA est capable de prédire les inondations jusqu’à une semaine avant leur survenue

Google dispose de technologies permettant de détecter les risques d’inondation à un endroit donné. Voici comment cela fonctionne

Photographie d’une inondation / Photographie de Chris Gallager, Unsplash

En 2021, Google a lancé officiellement des alertes de séismes sur les appareils Android. Cette technologie combinait des techniques d’apprentissage automatique avec les différents capteurs intégrés dans les appareils, ce qui a abouti au plus grand réseau de détection de séismes de la planète Terre. Maintenant, l’entreprise souhaite aller encore plus loin grâce à l'<strong’intelligence artificielle.

Un article publié par l’entreprise explique comment elle a développé un système basé sur des techniques d’intelligence artificielle qui parvient à prédire avec une semaine d’avance la possibilité d’ inondations, même dans les zones pour lesquelles il n’y a pas suffisamment de données pour prédire ce type de phénomènes.

Google est capable de prédire les inondations dans plus de 80 pays dans le monde

Avec plus de 1,5 milliard de personnes, soit 19% de la population mondiale, exposées aux risques d’inondation, ce phénomène est la catastrophe naturelle la plus courante, et selon les données les plus récentes, il entraîne chaque année plus de 50 milliards de dollars de dommages dans le monde entier.

Google estime que les conséquences des inondations peuvent être considérablement atténuées grâce à de nouvelles mesures de prévention, pouvant même sauver des milliers de vies chaque année.

Pour y parvenir, ils travaillent depuis 2017 sur des systèmes de prévision des inondations, et ils disposent déjà de systèmes d’alerte sur des plateformes telles que Google Search, Maps ou Android.

Ils expliquent que l’intelligence artificielle et les techniques d’apprentissage automatique jouent un rôle très important dans ces systèmes de prédiction. En réalité, depuis la mise en place de ces techniques, la durée de prévision des inondations a considérablement augmenté.

Avec ces technologies basées sur l’IA, nous avons amélioré la fiabilité des prévisions mondiales disponibles aujourd’hui, passant de zéro à cinq jours en moyenne, et nous avons amélioré les prévisions dans les régions d’Afrique et d’Asie pour les rendre similaires à celles actuellement disponibles en Europe.

Les systèmes de prédiction des inondations de Google sont déjà intégrés à Flood Hub, un outil qui permet de vérifier le risque d’inondation existant dans plus de 80 pays à travers le monde et en temps réel. Aujourd’hui, il est possible de savoir si un endroit est exposé au risque d’inondation jusqu’à 7 jours à l’avance, ce qui est essentiel pour prendre des mesures anticipées afin de protéger la population.