Il y a un chargeur rapide parfait pour ton Xiaomi vendu chez IKEA

Ikea est fascinant, car il vend tout. Même un chargeur pour téléphone portable. Mais pas le modèle typique avec une vitesse de charge extrêmement lente, mais plutôt un chargeur rapide avec lequel avoir une alternative à celui fourni dans votre Xiaomi, Redmi ou POCO.

Et le meilleur : son prix est incroyablement bas, car si Ikea sait faire quelque chose, c’est des produits abordables. Ne dépensez pas une fortune dans un chargeur rapide quand celui d’Ikea a tout ce dont vous avez besoin. En plus, il est déjà livré avec toutes les pièces en place.

Le chargeur bon marché et rapide d’Ikea pour votre Xiaomi

La diversification est la clé des affaires à l’heure actuelle. De nos jours, les réseaux sociaux ne font plus qu’une seule chose, vous pouvez discuter sur Instagram et appeler sur Twitter. Et la chaîne de stores GAME vend à la fois du merchandising et des jeux vidéo.

Sur le plan du mobilier, Ikea a toujours été une marque de meubles, mais elle diversifie également son offre grâce à d’autres marques subsidiaires, afin de couvrir toute la gamme de dispositifs intelligents.

Maintenant, IKEA lance un nouveau chargeur rapide très abordable pour votre portefeuille et compatible avec le Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) et Programmable Power Supply (PPS). Un chargeur de la marque SJÖSS sous deux modèles :

Chargeur rapide de 30W avec un seul port USB qui peut fournir jusqu’à 30W de puissance

USB qui peut fournir jusqu’à 30W de puissance Chargeur rapide de 2 ports USB de 45W qui est plus rapide et possède un port supplémentaire pour charger un autre appareil.

Les chargeurs les moins chers

Idéaux pour les avoir comme chargeur secondaire pour les voyages, en tant que pièces de rechange, etc., le prix des deux modèles est le meilleur, car le modèle de 30W ne coûte que 7,99 dollars, soit environ 7,39 euros au taux de change actuel. Tandis que celui de 45W coûte 14,99 dollars, soit environ 13,86 euros.



Honnêtement, ils ne sont pas les plus rapides du marché, mais si votre téléphone ne supporte pas plus de 45W de charge rapide, ou si cela ne vous dérange pas qu’il charge à cette vitesse, c’est un bon choix.

Source | Ikea