La magie de l’IA de l’appareil photo Xiaomi 14 Ultra arrivera sur plus de modèles, vérifie si le tien en réalité partie

Le Xiaomi 14 Ultra a actuellement le meilleur appareil photo jamais vu sur un téléphone Xiaomi. Une partie de cette qualité exceptionnelle est due à la technologie AISP que d’autres téléphones de l’entreprise recevront également. Pour l’instant, le CIVI 4 Pro a été le premier.

Xiaomi AISP est la première plateforme de photographie informatique LM avec IA, dans laquelle l’intelligence artificielle aide à améliorer les photos prises avec le téléphone. Et bien qu’au départ, il ait été spéculé que cela pourrait être une fonction exclusive du haut de gamme de Xiaomi, nous savons maintenant que ce ne sera pas le cas, car Xiaomi lui-même a annoncé qu’elle serait également disponible sur d’autres modèles.

Les téléphones Xiaomi qui auront les fonctions AISP

Annoncé lors de l’événement de présentation du Xiaomi CIVI 4 Pro, c’est précisément ce modèle de téléphone qui sera le premier dans le catalogue Xiaomi à bénéficier officiellement des fonctions de caméra AISP en dehors du 14 Ultra. À la fin de l’événement, l’entreprise a précisé que la mise à jour sera également disponible sur les Xiaomi 14 et 14 Pro au mois d’avril et sur le 13 Ultra en juin.

Cependant, ces délais sont indiqués pour la Chine, nous ne savons donc pas s’ils correspondent au marché européen, bien qu’il soit fort probable qu’ils arrivent plus tard.

Quelles améliorations apporte Xiaomi AIST aux caméras des Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 13 Ultra

FusionLM

L’alignement de la luminosité totalement linéaire et la fusion de jusqu’à 8 images RAW en énormes quantités de données brutes jusqu’à 21 bits permettent de couvrir une plage dynamique de plus de 16 EV.

ToneLM

Réalise la cartographie des tons sur les données de luminosité brutes et non traitées, garantissant ainsi la relation linéaire entre les tons, ce qui rend l’image composite moins sujette aux artefacts.

ColorLM

Il analyse précisément les informations de couleur de chaque pixel à partir des données brutes et non traitées, et en combinaison avec la large gamme chromatique du système de l’appareil photo. Il restaure également les couleurs des pixels pour correspondre à la perception de l’œil humain et rendre les images plus réalistes.

PortraitLM

Éclairage et amélioration des portraits : il modèle et simule la trajectoire de la lumière et la forme du bokeh de l’objectif physique sur l’arrière-plan du portrait, imitant les méthodes des outils de retouche professionnels lors de la post-production et fournissant une reconstruction systématique des portraits photographiques.

Et en bonus, Master Portrait

Avec l’introduction de PortraitLM, les Xiaomi qui recevront la mise à jour de l’OIST du 14 Ultra recevront également Master Portrait, avec une intelligence artificielle qui segmente les photos de portrait pour éliminer les rides, égaliser le teint de la peau, blanchir la couleur des dents, améliorer la couleur des yeux, etc.

Une question qui subsiste est que la fonction AI Super Zoom 30x du Xiaomi 14 Ultra n’a pas été mentionnée et pourrait donc rester exclusive à ce modèle.

Source | Gizchina