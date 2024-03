Nouveaux OnePlus Buds V, des écouteurs sans fil économiques avec son Dolby panoramique et grande autonomie

Toutes les caractéristiques, prix et disponibilité des nouveaux écouteurs sans fil de OnePlus, prêts à devenir les plus abordables de leur catalogue

Les OnePlus Buds V en couleur bleu interstellaire

Le catalogue audio de OnePlus accueille un nouveau duo : les écouteurs OnePlus Buds V, qui bénéficient d’un son panoramique Dolby, d’une batterie pouvant durer jusqu’à 38 heures et d’une résistance aux éclaboussures d’eau, entre autres. Découvrons toutes les caractéristiques, prix et disponibilité de ces écouteurs sans fil économiques de la société chinoise.

Voici les nouveaux OnePlus Buds V

Les nouveaux Buds V sont équipés de haut-parleurs de 12,4 mm trempés dans du titane et de trois modes sonores : neutre, basses profondes ou son clair et détaillé. En plus de pouvoir personnaliser l’expérience auditive davantage que sur d’autres modèles de la marque, l’un des aspects les plus remarquables de ces écouteurs est qu’ils sont compatibles avec le son panoramique Dolby, offrant une immersion sonore accrue.

En ce qui concerne la connectivité, nous avons le Bluetooth 5.3 et une faible latence de 94 ms, une caractéristique particulièrement bénéfique pour les joueurs, car elle permet une réponse audio quasi instantanée dans les jeux. Et ce n’est pas tout, leur grande autonomie vous permet de les utiliser pendant de longues périodes : ils offrent huit heures de lecture avec une seule charge et jusqu’à 38 heures avec l’étui, avec une fonction de charge rapide incluse.

Les OnePlus Buds V sont également résistants à la poussière et aux éclaboussures d’eau grâce à leur indice de protection IP55, disposent d’une annulation de bruit avec IA et de commandes tactiles permettant de mettre en pause, de reprendre et de sauter des pistes sur les lecteurs de musique, ainsi que de répondre facilement aux appels. Chaque écouteur ne pèse que 4,3 grammes et est disponible en trois couleurs très attrayantes : noir ombre, blanc sable et bleu interstellaire, qui peuvent séduire les amateurs de couleur violette.

OnePlus Buds V : prix et où les acheter

Actuellement, les écouteurs sans fil phares de la marque sont les OnePlus Buds Pro 2, que nous avons pu analyser l’année dernière et constater qu’ils offrent d’excellentes performances, reléguant les Nord Buds 2 de 69 euros à l’opposé en tant que les plus abordables du catalogue. Eh bien, les nouveaux Buds V arrivent pour les détrôner et devenir les écouteurs sans fil les plus économiques de OnePlus.

Les OnePlus Buds V seront mis en vente en Chine le lundi 25 mars, pour un prix de seulement 149 yuans, ce qui équivaut à environ 19 euros. Le fabricant chinois n’a pas encore annoncé leur disponibilité mondiale, mais ils arriveront probablement cette année en France et sur d’autres marchés internationaux, faisant bien sûr partie de la gamme Nord.