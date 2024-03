Je porte un bracelet connecté de Xiaomi et ma peau me démange, est-ce une allergie ou une mauvaise utilisation ?

Si légère qu’il est facile de la mettre et d’oublier que vous la portez, la Smart Band de Xiaomi ou le bracelet d’activité est un accessoire multitâche qui vous convient que vous fassiez du sport, que vous vouliez savoir comment vous dormez ou que vous vouliez lire une notification sans sortir votre téléphone de votre poche.

Vous est-il déjà arrivé de voir apparaître une rougeur sur votre poignet en l’utilisant ? Cela peut être une allergie malgré le matériau utilisé. Ou cela peut être dû à un entretien inapproprié.

Smart Band : matériau antibactérien

Selon Xiaomi lui-même, les appareils portables comme leur récente Smart Band 8 sont fabriqués à partir de « matériaux antibactériens professionnels et sains, qui répondent aux exigences limitées spécifiées dans la norme nationale GB / T 26572″. Cependant, comme pour tous les matériaux, « un petit nombre de personnes peuvent avoir des réactions inconfortables aux matériaux spécifiques et développer des symptômes allergiques suspectés ».

Empêcher la transpiration de la peau

Le capteur des appareils portables tels que les bracelets intelligents et les montres Xiaomi et Redmi doit être en contact avec la peau, il ne doit pas être lâche car sinon il ne mesurera pas correctement le pouls et d’autres indicateurs. Mais s’il est trop serré, cela « causera des rougeurs et des démangeaisons dues à des frottements répétés après une utilisation prolongée ».

Les bracelets Xiaomi sont résistants à l’eau, si vous les utilisez souvent sous la douche ou pour nager et ne les nettoyez pas pendant longtemps, « l’accumulation de résidus peut provoquer des symptômes allergiques suspectés ».

Guide sur la façon de porter un bracelet Xiaomi en l’utilisant

Lorsque vous faites de l'exercice, ne le portez pas trop serré ou trop lâche pour vous assurer que le bracelet ne glisse pas vers le haut ou vers le bas du poignet

Pour une utilisation quotidienne, vous pouvez desserrer légèrement le bracelet pour permettre à la peau de transpirer confortablement

Après l'avoir porté pendant une longue période, vous pouvez retirer le bracelet et laisser reposer votre poignet pendant environ une demi-heure

Après avoir fait de l'exercice, lavez-vous et essuyez la transpiration de vos bras et poignets. Nettoyez-les et séchez-les avant de remettre le bracelet intelligent ou la montre.

Source | Support Xiaomi