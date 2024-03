D’ici peu, vous ne pourrez plus télécharger d’applications tierces sur votre montre ou bracelet Google Fitbit

Les wearables Google Fitbit vont perdre le support des applications tierces en Europe

Deux des dernières montres intelligentes de Google Fitbit

Google a annoncé aujourd’hui que, dans quelques mois, toutes les applications et cadrans de montre tierces seront définitivement supprimées des montres et bracelets de la marque Fitbit vendus dans l’Union européenne. La société explique qu’il s’agit d’une mesure prise en raison de contraintes réglementaires.

Le changement affectera toutes les montres et bracelets Fitbit lancés ces dernières années avec support pour les applications tierces, mais n’aura aucun impact sur d’autres wearables de Google comme la Pixel Watch 2.

Les montres Fitbit perdent le support des applications tierces en juin 2024

Dans le communiqué, Google explique avoir pris cette décision après avoir examiné attentivement l’impact des nouvelles exigences réglementaires imposées suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur les marchés numériques (DMA). En conséquence, les applications et cadrans de montre d’éditeurs externes à Google et Fitbit seront supprimés de la galerie d’applications de Fitbit.

Le changement affectera uniquement l’Espace économique européen et les modèles touchés par le changement seront les suivants :

Fitbit Sense et Fitbit Sense 2

Fitbit Versa, Fitbit Versa Lite, Fitbit Versa 2, Fitbit Versa 3, Fitbit Versa 4

Fitbit Ionic

Les modifications seront appliquées à partir de juin 2024. Jusqu’à cette date, les utilisateurs pourront continuer à télécharger et à utiliser des applications tierces normalement. Cependant, une fois la date fixée par Google arrivée, les utilisateurs ne pourront accéder qu’aux applications créées par Google et Fitbit.

La nouvelle intervient seulement quelques jours après que Google a officialisé le changement de nom de la marque Fitbit en Google Fitbit, et seulement quelques mois après que la société ait décidé de cesser de vendre les produits de cette marque dans 30 pays du monde entier. On sait également que progressivement, Google souhaite unifier les équipes chargées de ses différentes divisions matérielles : Pixel, Nest et Fitbit.