Deux ans plus tard, mon Redmi Note 11S est toujours en pleine forme au quotidien

La plupart du temps, nous nous concentrons sur la recherche du meilleur téléphone que nous pouvons acheter actuellement, en cherchant qu’il soit le plus récent possible, mais ce n’est pas toujours la meilleure option de toutes. En réalité, certains modèles comme le Redmi Note 11S ont considérablement baissé de prix et restent parfaitement valides pour une utilisation quotidienne, et dans ce cas particulier, encore plus grâce à sa récente mise à jour vers HyperOS.

Nous parlons d’un terminal que nous pouvons trouver sur des plateformes comme Amazon pour un peu plus de 130 euros, et même si nous le cherchons sur des plateformes d’occasion, nous pourrons l’acheter pour très peu d’argent, donc nous ne pouvons pas penser à beaucoup de meilleures options que celle-ci si votre budget est serré et que vous voulez un téléphone solide à tous les niveaux.

Un processeur MediaTek qui vieillit comme bon vin

Comme nous l’avons dit, le Redmi Note 11S est arrivé en France au mois de janvier 2022, et depuis lors, il n’a cessé d’être l’un des smartphones les plus vendus par la marque au niveau national. Bien sûr, cela n’est en aucun cas un hasard car de nombreux utilisateurs ont vu le potentiel d’un matériel qui, même aujourd’hui, est aussi performant que les téléphones beaucoup plus récents.

À l’intérieur, nous avons une puce MediaTek Helio G96 à huit cœurs, avec deux Cortex A76 à 2,05 GHz et six Cortex A55, un processeur qui reste extrêmement performant, surtout compte tenu de ses mémoires RAM LPDDR4X et de son stockage UFS 2.2, ainsi que de l’optimisation réussie avec sa récente mise à jour vers HyperOS.

D’autre part, ce terminal dispose également d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec charge rapide jusqu’à 33W, qui offre une autonomie suffisante pour une journée complète sans avoir à passer par le chargeur, un écran AMOLED de 6,43″ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz et une luminosité maximale de 1 000 nits, ainsi que d’autres éléments tels que son capteur principal de caméras avec une résolution de 108 MP et sa résistance à l’eau et à la poussière IP53, ce qui est appréciable.

Comme vous pouvez le voir, pour tout ce que nous vous avons dit et pour le prix auquel se trouve actuellement le Redmi Note 11S, il nous semble toujours l’un des smartphones les plus recommandables aujourd’hui si vous voulez un terminal de gamme qui fonctionne bien sans dépenser beaucoup d’argent. Sans aucun doute, c’est l’exemple parfait que dépenser plus n’est pas toujours la solution la plus intelligente, donc longue vie au Redmi Note 11S !

Xiaomi Redmi Note 11S