Votre iPad rencontre des problèmes pour numériser les codes QR ? iPadOS 17.4.1 corrige ce bug gênant

iPadOS 17.4.1 corrige un bug rencontré par certains iPad

Apple a récemment lancé les versions finales d’iOS et iPadOS 17.4.1, des mises à jour axées sur la correction des erreurs et l’amélioration de la stabilité. Des erreurs telles qu’une qui pouvait empêcher certains modèles d’iPad de scanner des codes QR, comme le spécifie la société elle-même dans un document d’assistance.

Une erreur qui a été constatée dans iPadOS 17.4 et qui faisait que certains modèles d’iPad, comme nous l’avons dit, étaient incapables de scanner des codes QR. Un bug qui se trouvait dans l’application appareil photo des appareils, mais qui a été corrigé avec la version qui a été publiée il y a seulement quelques heures.

Selon le document d’assistance technique d’Apple, une erreur dans iPadOS 17.4 a affecté l’appareil photo des iPad de sixième génération, des iPad de septième génération, des iPad Pro de 10,5 pouces et des iPad Pro de 12,9 pouces de deuxième génération, ce qui empêchait les applications appareil photo de scanner des codes QR.

Apple indique que les utilisateurs affectés par ce problème doivent mettre à jour vers iPadOS 17.4.1 pour résoudre le bug. Cependant, même si vous n’êtes pas confronté à ce problème, il est important de mettre à jour vers la dernière version du système d’exploitation pour bénéficier des corrections de sécurité qui y sont apportées.

Cependant, dans la description de la mise à jour, la correction de cette erreur n’a pas été spécifiée qui affectait certains modèles d’iPad. C’est à travers le document d’assistance qu’Apple a partagé la raison pour laquelle cette erreur est connue.

Donc maintenant, vous savez que si vous rencontrez cette erreur, la solution est claire : mettez à jour vers iPadOS 17.4.1. Et si vous ne rencontrez pas ce problème, il est également important de mettre à jour vers cette nouvelle version, car c’est la dernière et elle corrige non seulement ce bug, mais aussi d’autres en plus d’améliorer la sécurité et la stabilité générale.