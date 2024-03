Les fonctionnalités d’IA de la caméra du Xiaomi 14 Ultra seront disponibles sur d’autres mobiles de la marque grâce à une mise à jour

Les capacités d’IA de la caméra du Xiaomi 14 Ultra seront bientôt disponibles sur d’autres dispositifs haut de gamme du fabricant grâce à des mises à jour logicielles.

Xiaomi 14 Ultra, la bête photographique du fabricant chinois.

Voilà maintenant environ un mois que le Xiaomi 14 Ultra est une réalité. Ce fleuron, qui représente le plus grand pari de Xiaomi en matière de photographie mobile, est doté de lentilles signées par le prestigieux fabricant Leica, d’un capteur d’un pouce et de quatre capteurs de 50 MP. Il intègre également le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3.

Parmi les nombreuses nouveautés qui arriveront sur Xiaomi 14 Ultra, nous découvrons un ensemble de fonctionnalités d’IA intégrées à la caméra. Toutes ces fonctionnalités, selon ce que nous pouvons lire sur Xiaomiui, devraient également être disponibles sur d’autres terminaux de la société dans les mois à venir.

Voici les dispositifs qui bénéficieront des fonctionnalités d’IA du Xiaomi 14 Ultra

D’après le média, le fabricant a annoncé son intention d’intégrer ces fonctionnalités aux modèles Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 13 Ultra. Le déploiement des nouvelles fonctionnalités d’IA du Xiaomi 14 Ultra sur ces dispositifs est prévu par le média à partir du mois d’avril. Le Xiaomi 13 Ultra devrait les recevoir le mois de juin suivant.

Il est important de rappeler qu’une des capacités d’IA du Xiaomi 14 Ultra s’appelle Master Portrait, et fonctionne en aidant à améliorer la perception de la profondeur par le téléphone en mode portrait. Ainsi (et toujours selon le fabricant), il est possible de créer un effet bokeh plus naturel, avec une meilleure distinction entre le sujet principal de l’image et l’arrière-plan.

En plus de Master Portrait, Xiaomi a l’intention de déployer AI Image Semantic Processor (AISP) au mois de juin sur les dispositifs mentionnés précédemment. Cette fonctionnalité permet au dispositif d’améliorer considérablement ses capacités de traitement d’image même lorsque l’utilisateur utilise continuellement l’appareil photo.

En résumé : si le Xiaomi 14 Ultra est déjà un géant de la photographie mobile, les ambitions du fabricant consistent à faire de toute sa gamme haut de gamme une référence. Nous verrons comment ils implémenteront ce logiciel sur le reste de leurs dispositifs à l’avenir.