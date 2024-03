iOS 17.4.1 déjà disponible : voici les nouveautés arrivées sur l’iPhone

Apple a récemment lancé iOS et iPadOS 17.4.1, des versions qui se concentrent sur la correction des erreurs et l’amélioration de la stabilité des iPhone et iPad compatibles

iOS 17.4.1 est maintenant disponible pour tous

Nous allons détailler les nouveautés d’iOS 17.4.1, la dernière version du système d’exploitation lancée par Apple pour tous les iPhone compatibles. Cette mise à jour est conçue pour corriger les erreurs et améliorer la stabilité du système, notamment en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, car de nombreux utilisateurs avaient rencontré des problèmes ces derniers jours.

Dans cet article, nous décrirons toutes les nouveautés d’iOS 17.4.1, une version qui se concentre sur l’amélioration de l’expérience des utilisateurs d’iPhone compatibles. Les améliorations se concentrent donc sur cet aspect, sans inclure de nouvelles fonctionnalités ou de changements significatifs dans l’interface, comme on a pu le voir dans iOS 17.4.

Nouveautés d’iOS 17.4.1 : Mise en avant de la Correction des Erreurs

Comme c’est habituel pour ce type de mises à jour d’iOS, les nouveautés d’iOS 17.4.1 se concentrent sur la correction des erreurs et l’amélioration de la stabilité. Selon la description officielle de cette mise à jour, « iOS 17.4.1 résout des failles de sécurité importantes et corrige des erreurs système », il est donc recommandé de mettre à jour vers cette version.

Pour mettre à jour vers iOS 17.4.1, le processus est habituel : ouvrez simplement l’application Paramètres sur un iPhone compatible, allez dans la section Général puis dans Mise à jour logicielle. Après quelques instants, la mise à jour sera disponible pour téléchargement et installation.

En plus d’iOS 17.4.1, iPadOS 17.4.1 a également été lancé, probablement la version attendue avec les nouveaux iPad Pro et iPad Air à la fin du mois de mars. En revanche, aucune nouvelle version de watchOS ou de macOS Sonoma n’a été lancée, ce qui est surprenant, notamment dans le second cas, où il y avait de nombreux problèmes.

En ce qui concerne la compatibilité, les iPhone qui peuvent être mis à jour vers iOS 17.4.1 sont les mêmes que ceux qui ont pu être mis à jour vers iOS 17 et les versions ultérieures. Par conséquent, si vous avez un iPhone XS ou supérieur, vous pouvez installer cette nouvelle version via le processus mentionné précédemment.