C’est aussi simple d’envoyer des fichiers depuis votre mobile Xiaomi vers un autre smartphone Android sans être connecté à Internet

Peut-être que c’est parce que vous êtes en voyage ou dans une zone de faible couverture, mais à un moment donné, vous avez sûrement eu besoin de partager des fichiers depuis votre téléphone Xiaomi vers n’importe quel autre smartphone Android et vous n’avez pas pu le faire

Heureusement, Xiaomi dispose d’un outil appelé ShareMe avec lequel vous pouvez envoyer n’importe quel type de fichier sans avoir besoin d’une connexion Internet et de manière totalement sans fil. Dans cet article, nous vous expliquerons comment le faire et quelles sont toutes les marques compatibles avec ce service

Comment envoyer des fichiers depuis votre téléphone Xiaomi sans être connecté à Internet

Peu importe que vous utilisiez un téléphone Xiaomi avec MIUI ou HyperOS : ShareMe est préinstallé de manière native sans avoir besoin de le télécharger depuis Google Play Store. Grâce à lui, vous pouvez créer un réseau WiFi entre deux appareils afin de pouvoir envoyer et recevoir des fichiers grâce à la technologie Wifi Direct, avec une vitesse d’environ 250 Mbps.

En réalité, cette application n’est pas seulement compatible entre deux appareils Xiaomi, mais il existe également de nombreuses autres marques qui peuvent l’utiliser grâce au support fourni par l’entreprise asiatique, parmi lesquelles on trouve les suivantes:

Vivo

realme

OPPO

Blackshark

Meizu

One Plus

ZTE

HiSense

Asus

ROG Phone

Samsung

Lenovo

Une fois que vous avez vérifié que votre terminal est compatible avec cette application, assurez-vous simplement que les deux appareils que vous souhaitez connecter l’ont installée. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez la télécharger gratuitement depuis Google Play Store et, ensuite, vous pouvez l’ouvrir et l’utiliser en ayant toujours le Bluetooth activé et en ayant accordé les autorisations de localisation.

Une fois à l’intérieur, vous aurez deux options disponibles : Envoyer un fichier ou Recevoir un fichier. Le mécanisme pour exécuter chacun de ces outils est quelque peu différent, mais il ne nécessite pas de difficulté particulière:

Envoyer des fichiers:

Cliquez sur « Envoyer » et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez

Maintenant, une fois que vous avez sélectionné les fichiers, cliquez sur « Envoyer » en bas de l’écran

Numérisez le code QR de l’autre téléphone pour qu’ils puissent tous les deux se connecter et effectuer le transfert

Recevoir des fichiers: