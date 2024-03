Samsung prévoit d’utiliser davantage de processeurs Exynos dans ses mobiles à partir de maintenant

Je ne sais pas si j’aime cette idée… Mais Samsung a confiance en ses puces !

Finalement, la puce Exynos 2400 est de retour sur les « flagship » de Samsung

Peut-être encouragé par les mauvais résultats de ses derniers exercices, il est vrai que Samsung a ravivé ses plans pour faire face à Qualcomm, MediaTek et TSMC de manière plus agressive, probablement cherchant également à profiter de son avantage actuel avec les lithographies de 3 nanomètres après avoir arrêté le développement de ses puces haut de gamme au cours de l’année 2023 afin de prendre de l’élan.

Maintenant, même Qualcomm leur a commandé des prototypes de leurs Snapdragon pour 2025, et Samsung lui-même mise sur des smartphones Galaxy moins chers avec des graphiques AMD grâce à l’Exynos 1480, ce qui concorde avec les informations publiées en Corée du Sud par PulseNews, qui a en effet souhaité anticiper de nombreux autres smartphones Galaxy avec les chipsets propriétaires de Samsung dans les mois à venir.

Ce n’est pas un mouvement insignifiant ni étrange du tout, et l’expliquer est très simple. Samsung a simplement besoin d’améliorer sa compétitivité dans un environnement inflationniste mondial, surtout dans les gammes les plus basiques où les marges bénéficiaires sont plus faibles, donc utiliser ses composants propriétaires aidera à contenir les coûts de production de manière significative.

En effet, selon un communiqué de la propre société sud-coréenne, la division Device Experience (DX) de Samsung Electronics a dépensé pas moins de 8,870 milliards de dollars en puces pour dispositifs mobiles rien qu’en 2023, et ces composants représentent la majeure partie du coût de production d’un smartphone ou d’une tablette. La croissance annuelle est de 3,1% en ce qui concerne les dépenses liées à ce type de puces.

Le prix des solutions AP mobiles, une matière première clé dans la division ‘DX’, a augmenté d’environ 30% par rapport à l’année précédente.

De plus, Samsung confirme que les coûts de ces puces ou « solutions AP » pour mobiles ont augmenté d’environ 30%, avec Qualcomm Inc. et MediaTek Inc. comme principaux fournisseurs respectivement pour le haut de gamme et les Galaxy plus basiques. Il est important de rappeler qu’il n’y avait aucun Galaxy S23, S23+, ou S23 Ultra sans puce Snapdragon en 2023, et cela a évidemment eu une influence.

Quoi qu’il en soit, les dirigeants de Samsung sont conscients qu’ils doivent utiliser à nouveau leurs solutions Exynos pour améliorer leurs marges. Ces solutions sont plus économiques et en plus, elles sont propriétaires, ce qui leur permet de profiter des synergies entre les divisions du groupe Samsung Electronics. C’est pourquoi à partir de 2024, nous devons nous attendre à une augmentation des smartphones Galaxy avec des chipsets Exynos, peut-être dans toutes les gammes, à l’exception des plus performants où ils continueront de choisir la meilleure puce disponible sur le marché.

Comme nous l’avons déjà dit, le partenariat avec Qualcomm est également de longue durée, même si cela coûte de l’argent à Samsung, mais c’est parce que dans les flagships, ils ne peuvent pas se permettre les problèmes d’autrefois avec la surchauffe et les performances des Exynos, qui doivent continuer à s’améliorer… Nous suivrons cette information de près, car elle nous intéresse tous !