Samsung a inclus l’une des meilleures fonctionnalités d’Android dans ses mobiles… 8 ans tard

Enfin, vous pourrez mettre à jour One UI tout en continuant à utiliser votre appareil Galaxy

Les mises à jour « seamless » étaient obligatoires depuis Android 11, sauf pour un Samsung qui a résisté jusqu’à présent.

Il y a plus de 8 ans, avec Android 7.0 Nougat, Google a lancé les mises à jour « seamless » du système d’exploitation Android pour nous éviter le désagrément de devoir arrêter d’utiliser l’appareil pour effectuer la mise à jour. Comme vous le savez, en échange d’un peu plus de mémoire, Android met maintenant en place deux partitions A/B dans lesquelles nous pouvons installer en arrière-plan de nouvelles versions du système, une fonctionnalité que tous les fabricants ont implémentée, à l’exception de Samsung, qui a toujours été réticent à cette fonctionnalité.

Et pourtant, le géant de Mountain View avait informé que, à partir d’Android 11, il serait obligatoire d’adopter les mises à jour A/B pour obtenir la certification de Google Play, mais Samsung n’a pas osé les retirer, même si les Sud-Coréens continuent de lancer des téléphones avec la mise à jour de One UI en cours et en premier plan… jusqu’à présent !

Samsung adopte enfin les mises à jour A/B (ou « seamless ») que nous attendons tous depuis des années, huit pour être précis… Nous pourrons enfin mettre à jour One UI tout en continuant à utiliser le téléphone sans problème majeur !

Oui mes amis, Samsung a enfin cédé et nous avons un premier smartphone Galaxy qui peut déjà être mis à jour grâce au processus seamless, en l’occurrence le Galaxy A55 de milieu de gamme, peut-être parce que les améliorations de Google en termes de temps d’attente lors du processus de mise à jour les ont finalement convaincus.

Qu’il s’agisse ou non de Google qui les a finalement convaincus, la nouvelle est officielle car nous avons des captures d’écran qui le prouvent, et elle nous a également été confirmée par des médias aussi importants que 9to5Google, le plus courant SamMobile dans l’écosystème Samsung et même TheMobileIndian.

Cela a pris 8 ans à Samsung pour entrer dans le rang des mises à jour automatisées d’Android, qui, comme vous le savez, s’installent dans la partition inactive et commencent à fonctionner une fois l’appareil redémarré, permettant ainsi de continuer à utiliser le terminal pendant que le micrologiciel se télécharge et termine son installation.

Comme vous pouvez le voir, le panneau de mise à jour de One UI est similaire à celui actuel, mais maintenant le message affiché une fois l’installation acceptée est « téléchargement et installation », pour ensuite nous montrer l’option « redémarrer maintenant » ou « programmer le redémarrage » afin que la mise à jour prenne effet de manière définitive.

Il reste à voir si les appareils existants et/ou anciens de Samsung qui n’ont pas auparavant adopté les mises à jour A/B (ou seamless) pourront maintenant les utiliser, ce que nous supposons ne sera pas le cas, mais nous comprenons que si le Galaxy A55 commence à utiliser ce mode, à partir de maintenant tout smartphone Samsung implémentera les mises à jour en arrière-plan pour la satisfaction de la majorité de ses utilisateurs.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Bravo à Samsung, même s’ils ont mis 8 ans…