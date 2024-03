Les nouveaux iPad Pro auraient une option d’écran mat et beaucoup moins de cadres

Les nouveaux iPad Pro auraient un écran OLED avec des cadres réduits et une option matte antireflet

Apple lancerait les nouveaux iPad Pro très bientôt

En attendant qu’Apple annonce les nouveaux iPad Pro et iPad Air à la fin de mars ou au début d’avril, de plus en plus de détails sur ces appareils sont divulgués. Pour les Pro, on s’attend à ce qu’ils arrivent avecune version d’écran matte pour éviter les reflets et avec moins de cadres .

Le fuiteur connu sous le nom d’Instant Digital a été celui qui a révélé ces informations. Dans sa publication sur le réseau social chinois Weibo, il a partagé que les nouveaux iPad Pro de 11 et 13 pouces, avec écran OLED, auront une option d’écran matte et une autre brillante .

Les nouveaux iPad Pro auraient un écran OLED avec moins de cadres et une option matte

Quoique cela puisse sembler étrange, cette option est déjà présente sur leStudio Display d’Apple, son écran externe, où vous pouvez choisir entre deux options : l’écran normal ou une finition nanotexturée qui évite les reflets, ce qui est idéal pour les lieux de travail où la lumière frappe par l’arrière.

Et c’est ce qui arriverait aussi avec les iPad Pro. Selon la rumeur, vous pourrez choisir entre deux options d’écran, un brillant et l’autre matte. La version matte aurait un taux de traitement antireflet de 29% , qui serait celle qui évite les reflets. Si cette nouvelle fuite est vraie, cela pourrait expliquer la rumeur selon laquelle les iPad Pro deviendraient beaucoup plus chers, bien que cela ait finalement été démenti.

D’autre part, également en relation avec son écran, on s’attend à ce que les écrans des nouveaux iPad Pro aient beaucoup moins de cadres. Selon le même fuiteur, Instant Digital, voici les changements :

Bordures pour l’iPad Pro de 11 pouces : 7,12 mm.

: 7,12 mm. Bordures pour l’iPad Pro de 12,9 pouces : 7,08 mm.

Comparé aux iPad Pro actuels, cela signifie qu’ils seront entre 10% et 15% plus fins . Cette réduction des cadres, associée à l’écran OLED, rendra les panneaux des nouveaux iPad Pro très attrayants. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre qu’Apple les officialise, ce qui devrait se produire à la fin de mars ou au début d’avril.